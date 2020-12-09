Управделами мэрии Москвы потратит 21,6 млн рублей на банкеты с алкоголем 

В 2021 году управление делами мэра и правительства Москвы потратит 21 миллион 600 тысяч рублей на "выездные протокольные мероприятия" с алкоголем. Соотвествующий тендер размещён на портале госзакупок.

Согласно документу, подрядчик должен будет организовывать завтраки, обеды, ужины и фуршеты с начала февраля по конец ноября. Во время мероприятий гости должны быть обеспечены холодными мясными и рыбными закусками, сырами, овощами, салатами, тарталетками и канапе, горячими закусками, супами, первыми и вторыми блюдами, гарнирами и выпечкой. Среди позиций, входящих в меню - галантин из цыплёнка с перепелиным яйцом и красной икрой, судак в сливочном соусе с каперсами и шафраном, жульен "по-Венски".

Отдельно в заказе упоминается алкоголь. Мэрия и правительство Москвы хотят видеть на столах коньяки выдержкой не менее десяти лет, односолодовый виски, водку, шампанское и десять различных сортов вин.

Издание "МБХ Медиа" отмечает, что сумма, которую столичные власти собираются потратить на "выездные протокольные мероприятия", может быть не окончательной, поскольку в прошлый раз аналогичный контракт был заключён по цене почти на три миллиона рублей дороже запланированной.