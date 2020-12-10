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На Кубани для пресечения народных гуляний привлекут 7,5 тысяч казаков 

Совместные патрули полиции и казаков в Ростове-на-Дону 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что на время новогодних праздников привлечёт к охране общественного порядка семь с половиной тысяч казаков. Вместе с полицейскими они будут пресекать скопления граждан на центральных площадях, в скверах и парках городов и станиц. "Важно не допустить массовых гуляний", - объяснил Кондратьев.

Ранее власти Краснодарского края в качестве меры по борьбе с пандемией коронавируса официально запретили все новогодние и рождественские уличные мероприятия. Ограничения будут действовать с 25 декабря по 13 января. Кроме того 31 декабря все кафе и рестораны будут работать только до полуночи - отпраздновать Новый год в них будет нельзя.

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