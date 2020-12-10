Беларусь закрывает выезд из страны из-за коронавируса

Власти Беларуси с 20 декабря вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Официальная причина – не допустить распространения коронавирусной инфекции нового типа.
В постановлении белорусского правительства говорится, что выезд может быть разрешен в исключительных случаях. Запрет не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, членов официальных делегаций, водителей международных автомобильных перевозок, экипажей самолётов, судов и поездов, командировочных и некоторых других категорий. Белорусы смогут выехать из страны в случае тяжёлой болезни или смерти близкого родственника, на лечение, при предъявлении документов, подтверждающих цель поездки, для обучения в зарубежных вузах.
5 ноября Александр Лукашенко поручил не пускать в страну тех граждан, которые ранее покинули Беларусь. Лукашенко тогда сообщил, что во въезде в страну откажут не только "людям с чужим паспортом", но и тем "умным белорусам, которые выехали за пределы страны в это непростое время". "Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются", — сказал он.
За последние месяцы сотни граждан Беларуси бежали в соседние страны в поисках политического убежища. Только в Польше , по данным СМИ, сейчас находятся около 500 белорусов. В конце августа, когда стало ясно, что протесты в Беларуси не утихают, Польша, Литва, Латвия и Украина заявили о готовности принимать белорусских граждан в упрощенном порядке.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. По данным правозащитников, около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников милиции и КГБ.
- По данным Минздрава Беларуси на 9 декабря, в стране выявлено 152 453 случая заболевания COVID-19, умерли 1230 пациентов. В начале пандемии власти не стали вводить карантинные ограничения, а Александр Лукашенко советовал чаще мыть руки, играть в хоккей и заявлял, что в коронавирусе нет ничего страшного, а 97 процентов жителей республики переносят COVID-19 бессимптомно.
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