Беларусь закрывает выезд из страны из-за коронавируса

Власти Беларуси с 20 декабря вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Официальная причина – не допустить распространения коронавирусной инфекции нового типа.

В постановлении белорусского правительства говорится, что выезд может быть разрешен в исключительных случаях. Запрет не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, членов официальных делегаций, водителей международных автомобильных перевозок, экипажей самолётов, судов и поездов, командировочных и некоторых других категорий. Белорусы смогут выехать из страны в случае тяжёлой болезни или смерти близкого родственника, на лечение, при предъявлении документов, подтверждающих цель поездки, для обучения в зарубежных вузах.

5 ноября Александр Лукашенко поручил не пускать в страну тех граждан, которые ранее покинули Беларусь. Лукашенко тогда сообщил, что во въезде в страну откажут не только "людям с чужим паспортом", но и тем "умным белорусам, которые выехали за пределы страны в это непростое время". "Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются", — сказал он.

За последние месяцы сотни граждан Беларуси бежали в соседние страны в поисках политического убежища. Только в Польше , по данным СМИ, сейчас находятся около 500 белорусов. В конце августа, когда стало ясно, что протесты в Беларуси не утихают, Польша, Литва, Латвия и Украина заявили о готовности принимать белорусских граждан в упрощенном порядке.