Прототип ракеты SpaceX для полётов на Марс взорвался при посадке

Прототип верхней ступени тяжёлой ракеты-носителя SpaceX "Старшип" взорвался при посадке на полигоне Бока-Чика в Техасе. Трансляция велась в ютьюб-канале компании. Предварительной причиной аварии стало недостаточное давление в посадочных баках.

SpaceX разрабатывает "Старшип" для перевозки людей и грузов на Луну и Марс. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна быть полностью многоразовой и выводить на орбиту полезную нагрузку массой более ста тонн. При этом основным материалом для неё выбрана специальная сталь, в то время как обычно это специальные сплавы алюминия.

В ночь на четверг по Москве 50-метровый прототип ракеты взлетел на 12,5 километра, сманеврировал к посадочной площадке и принял вертикальное положение для посадки, развернувшись вниз хвостом. Однако она не успела затормозить и коснулась земли слишком быстро, после чего взорвалась.

Несмотря на это, основатель SpaceX Илон Маск посчитал испытания успешными, заявив, что не ожидал полностью удачного полёта. Предыдущий рекорд полёта по высоте у "Старшипа" составлял всего 150 метров.