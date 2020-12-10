Тульский феномен. Как власть пытается следить за состоянием умов

В Туле к борьбе с инакомыслием подключились учреждения культуры. На сайтах этих организаций гражданам предлагается в анонимном порядке сообщать информацию "о лицах, возможно причастных к распространению радикальной идеологии или подвергшихся ее влиянию". Там же заверяют, что вся информация будет незамедлительно передана в областные управления ФСБ и МВД России.

Вслед за региональным министерством культуры соответствующие опции разместили у себя Объединенный историко-краеведческий и художественный музей, Академический театр драмы и даже Театр кукол. Не остались в стороне и учебные заведения Тульской области. К примеру, проявлять бдительность предлагается на сайтах Узловского машиностроительного колледжа (город Узловая) и средней общеобразовательной школы №2 города Суворова имени Героя РФ А. П. Ефанова. Тула прославилась самоварами, пряниками и Левшой. Теперь набор узнаваемых образов может пополниться "тульским стукачом".

Первым на нововведение обратил внимание живущий в Туле филолог и журналист Александр Хоц. Это он обнаружил среди сообщений о вполне невинных выставках, вроде выставки русской графики 18–19 веков, кнопку, нажав на которую всякий желающий может отправить анонимку "куда следует":

Краеведение предлагается двигать в массы в форме полицейских анонимок

"Ещё можно понять, если приглашение к "сбору информации" появляется на сайте ФСБ и МВД. Но музей? Да ещё "историко-краеведческий и художественный"? Ничему история не учит, если краеведение предлагается двигать в массы в форме полицейских анонимок.

Хорошо известно, какой "радикальной идеологии" боятся в кремле и за что сажают (после пыток и фальсификаций) фиктивных "радикалов" – студентов и мальчишек. Судя по последним новостям, в войне с "радикализмом" "органы" взялись за 14-летних школьников.

Культура политического доноса насаждается на сайтах, связанных с культурой и "патриотизмом" в их чекистском понимании.

Хотя надо быть наивным человеком, чтобы верить в анонимность в интернете. Сохранить инкогнито заявителю не светит.

Разумеется, речь идет не о религии. Я не слышал в тульской жизни об "исламских радикалах". Зато война местных "э-шников” с оппозицией никого не удивляет. Восемь суток ареста за одиночный пикет против политических репрессий – здесь обычное дело. (Стиль путинского "охранника" Дюмина в роли губернатора), – пишет Александр Хоц. И тут же задает риторический вопрос в комментарии к своему посту: А как узнать-то, я "подвергался влиянию радикальной идеологии" или нет? Видимо, придется ждать визита участкового или вызова "для беседы".

Алексей Дюмин стал тульским губернатором четыре года назад. Его часто называют охранником Путина, потому что до 2013 года Дюмин проходил службу в Федеральной службе охраны, "обеспечивая участие президента России в различных мероприятиях как внутри страны, так и за границей".

Об этом обстоятельстве надо помнить, чтобы понять, как мог на сайте Тульского объединенного краеведческого и художественного музея в разделе "Полезная информация" появиться видеоклип "Нет ненависти и вражде!". Точно так же как опция для доносов, содержание этого ролика не имеет никакого отношения к музейной жизни. Он целиком посвящен прославлению деятельности сотрудников силовых ведомств и разоблачению козней "мировой закулисы". Здесь есть полный набор пропагандистских штампов. Они сродни тем, что отточены на федеральных телеканалах в ток-шоу известного рода.

Сначала – апелляция к ратным подвигам предков: "У нас всегда было много врагов. Мы отбивали налеты кочевников на наши земли. Сражались с сильнейшими армиями Европы, которые посягали на нашу независимость", – напоминает закадровый голос. Затем – плавный переход к нашим дням: "В 21-м веке враг перевоплотился. Сегодня это экстремизм и терроризм. Они не останавливаются ни перед чем ради своей цели – посеять панику и страх среди людей. Они никогда не воюют открыто, предпочитая из-под подполья разрушать устои общества. Манипулируя сознанием граждан, выводить толпы на уличные беспорядки. Наша задача – работать на опережение". Акции протеста здесь осмыслены как уличные беспорядки.

Сотрудник Лаборатории музейного проектирования (АНО “Музей Будущего”) Владимир Дукельский называет Алексея Дюмина "ближним губернатором":

Дюмин – это удельный князь Тульский, или губернатор Тульский. Он стал ближним человеком президента, то есть человеком, который имеет доступ к Путину, и, соответственно, получает активную поддержку в своих проектах

– Я историк, вот и употребляю слово "ближний". В средние века наследнику обычно давали в удел ближайшее к центру, то есть к Москве княжество. Скажем, когда Иван Третий взбрыкнул и отказал в наследовании своему внуку Дмитрию, которого он уже венчал на царство, он все перенес на Василия. Будущего Василия Третьего Иван Третий тут же сделал удельным князем Тверским, чтобы тот был поближе. По существу, Дюмин – это удельный князь Тульский, или губернатор Тульский. Он стал ближним человеком президента, то есть человеком, который имеет доступ к Путину, и, соответственно, получает активную поддержку в своих проектах.

Такая модель всяческой поддержки и финансирования проектов действует по отношению к тем губернаторам, которых поставили и которым надо утвердиться, закрепиться, завоевать свои позиции на местах. Когда Дюмина назначили, оставалось совсем немного до 500-летия Тульского кремля, строительство которого было закончено в 1520-21 годах. В преддверие круглой даты начался огромный проект тотальной музеефикации Тульщины. Помимо кремля особое внимание уделили такому феномену как Большая засечная черта, которая проходила по территории Тульской губернии. Стояли там засеки укреплений, закрывавших от крымских набегов подступы к Оке и к Москве.

Первым шаг этого мега-проекта стало развитие туризма в Тульщине. Тут не потребовалось особых финансовых вливаний. Провели аудит турресурсов и разработали бесчисленное количество маршрутов. Дескать, Тульщина – это ближе всего к Москве, мы тут разовьем такой туризм! Все это случилось в рамках общего сумасшествия по поводу туризма на всей территории Российской Федерации. Вдруг возобладала вера в туризм как в панацею: вот приедут на белом автобусе толпы туристов, привезут деньги в регион, оставят их тут, и всем будет хорошо, все будут счастливы.

–​ Это было, я так понимаю, еще до пандемии?

– Да, это в большей степени приходится на 2018 год. Это было начало туристического проекта. А дальше стали приводить в порядок историческое и культурное наследие. Начали приводить в порядок и музеи региона, и памятники архитектуры реставрировать. Параллельно составляли безумные маршруты. На этой волне даже хотели присоединить Тульщину к "Золотому кольцу", что уже является абсурдом. Сейчас на "Золотое кольцо" навесили что угодно. Министерство культуры к "Золотому кольцу" присоединяет города, если они хорошо себя ведут. Однако Тульщину в силу географических причин никак нельзя подсоединить. Тогда решили все усадьбы региона охватить отдельными маршрутами. Один маршрут – к усадьбе, другой – к Большой засечной черте, третий маршрут – по местам боевой славы Тульщины и так далее.

Следующий этап – уже собственно юбилейный проект. Стояли никому не нужные корпуса бывших оружейных заводов. И вот возник большой культурный кластер с Музеем станка, с музеем еще чего-то. Озаботились приведением в порядок территории кремля. Действительно, территория Тульского кремля была не обустроенная. Пустовато там было, прямо скажем. Там произвели археологические раскопки, показали находки, и затем решили на территории Тульского кремля возвести осадные дворы. Вот это уже вполне дурацкая затея – сооружать новодельные реконструкции. Просто понравилось слово "осадные дворы". Что это такое? В старину постоянно жить в кремле никто не хотел, ведь жить в крепости было неудобно. Поэтому все селились на посаде, на воле, и лишь на случай осады имели такие осадные дворы. И вот внутри кремля решили реконструировать осадные дворы, стрелецкие избы и пушкарские избы.

Далее занялись благоустройством тульской набережной. Этот проект – в общем, производная вещь от проекта парка "Зарядье". Если подняться на деревянные мостки, там открывается вид на тульский кремль.

Следующее свершение – возникновение Музейного квартала. Музеев в центре города и так хватало вроде бы, но решили создать еще особый музейный квартал. Там, действительно, стояли исторические дома, и их стоило привести в порядок. Я не буду судить о степени и качестве реставрации, но в любом случае это лучше, чем то, что они просто стояли пустые, большей частью выселенные. Их привели в порядок.

Музей по мановению волшебной палочки не возникает. Здания надо чем-то заполнять. Значит, следующий ход – мобилизация

Но, как известно, музей по мановению волшебной палочки не возникает. Здания надо чем-то заполнять. Значит, следующий ход – мобилизация. Большие музеи стали делать на Тульщине свои представительства. А что у нас есть из федералов? Вот Поленово – будет там представительство Поленово. Куликово поле – будет там представительство Куликова поля. Немного опаздывал, но сделал там же экспозицию Исторический музей (ГИМ). Очень хороший метод, вполне советский, когда распределяли между несколькими заводами, кто должен делать какую часть не асфальтированного шоссе. Тут тоже между ними распределили.

В принципе, хорошо, что эти деньги пошли на культуру. Причем, не только в областном центре, но дальше это пошло по музеям маленьких городов Тульской области. В их числе – Бородицк, Одоев. Где-то, как в Богородицке, это действительно интереснейший музейный комплекс. Где-то, как в Одоеве, создали полную чушь. Там немыслимые манекены стоят, якобы иллюстрирующие жизнь Одоевского княжества.

Все перечисленное складывается в мега-проект, привязанный прежде всего к дате – к 500-летию Тульского кремля. Заодно решили отпраздновать и 500-летие Большой засечной черты, хотя это уж вообще притянуто за уши. Ее присоединили до кучи.

Все делается с позиции: вы тут все дураки. Решения принимались административно, сверху и продавливались

Ничего плохого в этом мега-проекте не было бы, если бы все не делалось исключительно решениями губернатора. Если бы учитывались местные силы, местные настроения и местные проекты. Это все насаждается сверху. Поэтому привозятся проектировщики из Москвы, привозятся музеи из Москвы и другие федеральные музеи. Сплошь и рядом игнорируются мнения тех, кто там живет. Все делается с позиции: вы тут все дураки. Сейчас я таких людей приглашу! Решения принимались административно, сверху и продавливались.

–​ И все же, если не вникать в частности, то и слава богу. Культурная жизнь в регионе забурлила. Но как только ты начинаешь разглядывать сайты этих художественных институций, тебя очень многое настораживает. И не только то, что появилась эта опция, что нужно по поводу каких-то подозрительных людей или событий "стучать" в соответствующие структуры, но даже то, что на каждом сайте очень много материала, который никакого отношения к культуре не имеет. Как в этом относиться? Почему даже на сайте Тульского театра кукол, после того, как читаешь о вполне симпатичной премьере "Колобка", где куклы и декорации выполнены в стилистике старинной русской игрушки, наталкиваешься на просьбу сообщать о неблагонадежных соотечественниках? Почему культурным институциям навязывают функцию, которая, казалось бы, к ним не имеет никакого отношения?

Учреждения культуры и образования тоже стоят на страже. Это естественно, когда губернатор из охранников

– Назовем это вирусной рекламой. Вообще-то, присутствие таких баннеров – это очень смешно. Смешно, потому что мы имеем дело с сочетанием жесткого приказного администрирования с маркетинговыми стратегиями, с работой по всем каналам коммуникаций. На самом деле, культура тоже выстроена и мобилизована на борьбу. Дескать, у нас новая Большая засечная черта, мы тут стоим на страже. Вот учреждения культуры и образования тоже стоят на страже. Это естественно, когда губернатор из охранников. Если бы он был из председателей колхозов, он бы всюду проводил овощные фестивали. Если бы он был бывшим директором завода, он управлял бы в соответствующей логике.

–​ Согласна, для тульской ситуации это логичное продолжение. Но встречали ли вы аналогичные вещи в других регионах? Где-то еще мобилизуют заведения культуры на борьбу с экстремизмом? Или это исключительно тульский опыт, местная экзотика?

– Конечно, такое случилось впервые. Но, знаете, я из того еще поколения, которое наизусть учило определения Владимира Ильича Ленина. В работе "Государство и революция" у него была такая фраза: "Советская Россия показывает другим странам кое-что, и весьма существенное, из их недалекого и неизбежного будущего". Иными словами, я ни одной секунды не сомневаюсь в том, что эта инициатива будет подхвачена. При этом я в данном случае даже не уверен, что это прямой указ губернатора. Все случилось в рамках общей линии, где действуют какие-то структуры. Я в этих структурах не слишком разбираюсь, не знаю, это Центр "Э" или что-то еще. Одно несомненно – они вносят свою лепту в грядущее. Представьте, что мы с вами работаем в каком-то таком центре, который должен следить за состоянием умов, и мы видим, что сейчас в авангарде сфера культуры и туризма. И мы, естественно, тоже начинаем действовать в этой сфере. Кто у нас сегодня в лидерах? Ага, у нас сегодня в регионе в лидерах культура, туризм, музеи. Неожиданно, но факт. Так давайте и мы тоже…

–​ И вот тут-то мы и используем эти платформы…

– Конечно, да! Абсолютно маркетинговая ситуация. И мы цепляем к этому паровозику еще свои вагончики, и грузим в эти вагончики свои контейнеры. Это нормальная рыночная стратегия.

Синдром пограничной крепости был подхвачен и продолжен

Не забудем еще о местной специфике. Вы знаете, Тула давно никакого оружия не кует, но все равно наследует мифологеме: Тула – это оружейная кузница России. Дальше: Тула – это Город-герой. А она, между прочим, действительно Город-герой. Настоящий. Потому что ее отстояли горожане. Не войска, войска ее оставили в 1941 году. Ее отстояли рабочие дружины. Потом уже зашли войска. И она все время как бы такая пограничная крепость. И вот этот синдром пограничной крепости был подхвачен и продолжен. Вообще-то, условно, вся Россия у нас сейчас пограничная крепость, форпост и оплот, а Тула - это еще цитадель такая внутри.

Мы потихоньку привыкаем к вещам, которые в каком-нибудь 2007 году показались бы невозможными. Но с тех пор власть делала один шажочек за другим. Знаете, в какой момент сваривается лягушка? Понятно, что это происходит, когда повышаешь температуру. Если сразу, тогда лягушка выскочит, а если потихоньку повышать, лягушка сварится. Вот лягушка и сварилась, – говорит Владимир Дукельский.