В России выявлено 27 927 новых случаев заражения ковидом

В России за минувшие сутки выявлено 27 927 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Это на 1737 случаев больше, чем днём ранее и близко к рекордному показателю 6 декабря, когда были обнаружены 29 039 больных.

Умерли за сутки 562 человека, всего с начала эпидемии 45 280 человек по данным оперативного штаба. Этот показатель кратно ниже реальной смертности, так как не учитывает посмертную диагностику и не корректирует оценку задним числом в сторону увеличения.

По состоянию на утро четверга в России ковидом болели 490 177 человек. С начала пандемии заболели 2 569 126, 2 033 669 — выздоровели. При этом власти неоднократно были заподозрены в занижении статистики, хотя сами это и отрицают.

В мире коронавирусом нового типа, по данным американского Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии заболели 68 956 116 человек. Эти данные опираются на официальные сообщения властей, а поэтому заведомо неточны и неполны, но могут использоваться для оценки динамики распространения болезни.