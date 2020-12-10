Бывшего топ-менеджера "Ростеха" подозревают в мошенничестве

Бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" Алла Лалетина, которую вчера суд отправил под домашний арест по делу о мошенничестве на 5 миллионов рублей, не признает вину. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Алексей Кирсанов.

По версии следствия, в 2017 году Лалетина фиктивно трудоустроила в московское представительство Новосибирского завода искусственного волокна (входит в "Ростех") 14 сотрудников, а начисляемую им зарплату забирала себе за то, что помогала предприятию "решать различные проблемы".

В основу дела легли показания бывшего главы московского представительства завода. Защита Лалетиной настаивает, что это был оговор, сделанный под давлением.

По словам адвоката, директор данного предприятия проходит по делу свидетелем, а его подзащитная - обвиняемая. "При этом она никак не могла повлиять на решения, принимаемые руководством этого предприятия", - отметил адвокат.

Служба экономической безопасности ФСБ проверяет Лалетину на причастность к другим эпизодам мошенничества с использованием «мертвых душ».

Завод в Новосибирске производит мебель и пластмассовые изделия, а также головные части ракет комплексов "Искандер" и снаряды для систем залпового огня "Смерч" и "Ураган".

Вчера суд в Москве отклонил ходатайство следствия о заключении Лалетиной, под стражу, избрав ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля. Она будет находиться в своём загородном доме на Рублевском шоссе, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее Лалетина работала в компании "Сибур". В ноябре 2013 года она была назначена на должность начальника правового управления "Ростеха". Она являлась председателем третейского суда при госкорпорации, а затем стала директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению. За работу её наградили орденом Дружбы. Лалетина ушла из "Ростеха" в 2019 году. Её муж - Николай Семёнов бывший советник главы "Ростеха" и бывший генеральный директор компании "Нацимбио". В 2018 году он был задержан и помещён под домашний арест по подозрению в растрате 10 миллионов рублей, сообщал РБК.