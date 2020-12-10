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Умер грузинский режиссёр и оператор Александр Рехвиашвили

Классик грузинского кино, режиссёр и оператор Александр Рехвиашвили умер на 83 году жизни в Тбилиси. Перед смертью у него была диагностирована коронавирусная инфекция нового типа. Об этом в фейсбуке сообщила его подруга Марина Иванова.

Рехвиашвили родился в Москве окончил операторский и режиссёрский факультеты ВГИКа (мастерские Александра Гальперина и Сергея Герасимова). С 1971 года работал на киностудии "Грузия-фильм". Снял картины "Луг зеленый", "Грузинская хроника XIX века", "Путь домой", "Ступень", "Приближение".

"У Рехвиашвили странная судьба в кинематографе, — рассказывал в программе Радио Свобода "Культурный дневник" Дмитрий Волчек. — Самые главные свои картины он снял в советские времена – "Грузинская хроника XIX века" (1979), "Путь домой" (1982). Эти картины выходили в ограниченный прокат, но при этом к советскому кинематографу не имели ни малейшего отношения – символический язык, аллегории, недосказанность – всего это советские цензоры терпеть не могли".

В перестроечные годы Рехвиашвили закончил еще две картины, после чего уехал в Грузию, где кинопроизводство рухнуло после распада СССР. Там он снял только несколько малобюджетных документальных фильмов.

Рехвиашвили был гостем эфиров Радио Свобода.

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