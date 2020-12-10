Здание для депутатов Госдумы непригодно после ремонта за 965 млн

Комитеты Госдумы по международным делам и делам СНГ не смогли переехать в отреставрированное для них почти за миллиард рублей здание, поскольку при проведении работ были допущены нарушения. Информацию, опубликованную "Открытыми медиа", подтвердили депутаты Госдумы Леонид Калашников и Светлана Журова.

Реставрация трёхэтажных палат XVI века в центре Москвы, принадлежавших боярину Ивану Троекурову, завершилась в декабре прошлого года. Согласно конкурсной документации, работы, выполнение которых было поручено компании "СК Флан-М", были произведены в срок и без нареканий со стороны заказчика. Только позже выяснилось, что в результате спешки не были проведены противогрибковые работы, из-за чего помещения внутри здания покрылись плесенью. В итоге комитеты Госдумы отказались туда переезжать.

"Открытые медиа" со ссылкой на свои источники утверждают, что на проведении реставрации в сжатые сроки настаивал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он же договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным о том, что Троекуровские палаты будут восстановлены за счёт бюджетных средств города. Теперь здание ждёт "просушка" и дополнительный ремонт, в какую сумму они обойдутся – неясно.

Отмечается также, что компания "СК Флан-М", выполнявшая работы, была единственным участником конкурса, объявленного заказчиком – государственным контрольным управлением "Мосреставрация". Учредителем и руководителем "СК Флан-М" является близкий к руководству мэрии Москвы бизнесмен Леонид Фатеев. За последние три года его компания заключила 97 реставрационных и строительных контрактов на общую сумму 13 миллиардов рублей.