Футбольный клуб "Ахмат" попал в санкционный список США

США внесли российский футбольный клуб "Ахмат" из Чечни и фонд Ахмата Кадырова в санкционный список по "акту Магнитского". Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Под санкции также попали бойцовский клуб "Ахмат", компании "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест", а также промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам. Власти США наложили индивидуальные ограничения на лиц, которых связывают с Рамзаном Кадыровым.

Великобритания в четверг ввела санкции в отношении главы парламента Чечне Магомеда Даудова, бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева и первого замминистра МВД по республике Апти Алаудинова. Ограничения также введены против специального отряда "Терек". Санкции были введены из-за нарушения прав ЛГБТ в Чечне.