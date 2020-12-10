Ходорковский опроверг признание вины в прошении о помиловании

Михаил Ходорковский опроверг озвученную Владимиром Путиным информацию о том, что в 2013 году в своём прошении о помиловании он косвенно признал вину в экономических преступлениях.
"Ни прямого, ни косвенного признания вины не было", - заявил бизнесмен, добавив, что "Путин или не помнит" его отказа от помилования с признанием вины, "или умышленно вводит в заблуждение". "Я не в претензии, если это возрастная забывчивость", - резюмировал экс-глава компании ЮКОС, отметив вместе с тем, что до сих пор благодарен президенту России за возможность попрощаться с матерью.
В четверг на встрече с членами президентского совета по правам человека Владимир Путин заявил о том, что семь лет назад Ходорковский в письме к нему косвенно признал вину в тех преступлениях, за которые был осуждён.
- Михаил Ходорковский, основатель и главный акционер нефтяной компании ЮКОС, был осужден в России по двум уголовным делам о хищении нефти и отмывании незаконной прибыли от её продажи. Оба дела бизнесмен считает сфабрикованными государством с целью захватить его активы. В конце концов главные активы ЮКОСа достались госкорпорации "Роснефть".
- За восемь месяцев до освобождения из колонии, после того, как Ходорковский провёл в ней уже больше 10 лет, президент России Владимир Путин подписал указ о его помиловании. Бизнесмен просил об этом Путина в связи с тяжёлым состоянием здоровья своей матери, которую он хотел увидеть.
- Сейчас Ходорковский живёт за пределами России, занимается общественной деятельностью, выступает с критикой Путина и заявляет о поддержке его политических оппонентов. Из-за рубежа бизнесмен финансирует работу просветительского проекта "Открытая Россия".
- В 2020 году Европейский суд по правам человека постановил, что Ходорковский был осуждён в России за деяния, которые не являлись преступлением. Различные международные суды по делу ЮКОСа обязали Российскую Федерацию выплатить акционерам компании свыше 52 миллиардов долларов. Россия эти решения не признаёт и не исполняет.
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