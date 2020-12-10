Ходорковский опроверг признание вины в прошении о помиловании

Михаил Ходорковский опроверг озвученную Владимиром Путиным информацию о том, что в 2013 году в своём прошении о помиловании он косвенно признал вину в экономических преступлениях.

"Ни прямого, ни косвенного признания вины не было", - заявил бизнесмен, добавив, что "Путин или не помнит" его отказа от помилования с признанием вины, "или умышленно вводит в заблуждение". "Я не в претензии, если это возрастная забывчивость", - резюмировал экс-глава компании ЮКОС, отметив вместе с тем, что до сих пор благодарен президенту России за возможность попрощаться с матерью.

В четверг на встрече с членами президентского совета по правам человека Владимир Путин заявил о том, что семь лет назад Ходорковский в письме к нему косвенно признал вину в тех преступлениях, за которые был осуждён.