В Омской области сторож победила действующего главу посёлка на выборах

В Омской области школьный сторож Надежда Чекмарева победила на выборах главы поселка Новоомский действующего руководителя местной администрации Артура Лена. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Кандидатуру местной жительницы поддержали шесть депутатов из десяти. После объявления итогов голосования Чекмарёва заявила: "Что это было?". Новоизбранный глава посёлка живёт в Новоомском 20 лет. Раньше она работала овощеводом. Депутаты предполагают, что в конкурсе ее попросил участвовать глава поселка Лен – в качестве технического кандидата-самовыдвиженца. При этом реального конкурента – директора хозуправления администрации Наталью Пекай до выборов не допустили.



"Председатель конкурсной комиссии сказал мне открыто: выше принято решение оставить Артура Лена еще на один срок. Меня сняли с выборов, даже не указав причину в протоколе", – заявила Пекай редакции Сибирь.Реалии.

На выборах Чекмарева представила Совету депутатов поселка программу развития с социальным уклоном. Собеседник издания отмечает, что депутаты голосовали не за Чекмареву, а против действующего главы, который занимает эту должность с 2002 года. Жители говорят, что недовольны его работой.

Корреспондент Сибирь.Реалии не смогла связаться с Надеждой Чекмаревой. Сразу после победы она отправилась вместе с теперь уже бывшим главой посёлка Артуром Леном на совещание, а затем отключила телефон.