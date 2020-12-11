Атлеты из России в 2018 году чаще всех нарушали антидопинговые правила

Спортсмены из России чаще всего нарушали антидопинговые правила в 2018 году. Об этом говорится в отчете Всемирного антидопингового агентства.

Россияне нарушили правила 144 раза. На втором месте по числу нарушений находится Италия, на третьем — Франция. Больше всего зарегистрированных нарушений среди российских спортсменов было у легкоатлетов, тяжелоатлетов и лыжников.

Общее число нарушений антидопинговых правил мире составило 1923. Они зафиксированы у спортсменов из 117 стран в 92 видах спорта. Больше всего — в велоспорте, легкой и тяжелой атлетике.