Атлеты из России в 2018 году чаще всех нарушали антидопинговые правила

Спортсмены из России чаще всего нарушали антидопинговые правила в 2018 году. Об этом говорится в отчете Всемирного антидопингового агентства.
Россияне нарушили правила 144 раза. На втором месте по числу нарушений находится Италия, на третьем — Франция. Больше всего зарегистрированных нарушений среди российских спортсменов было у легкоатлетов, тяжелоатлетов и лыжников.
Общее число нарушений антидопинговых правил мире составило 1923. Они зафиксированы у спортсменов из 117 стран в 92 видах спорта. Больше всего — в велоспорте, легкой и тяжелой атлетике.
- В начале декабря президент США Дональд Трамп подписал "Антидопинговый закон Родченкова". Документ предусматривает возможность преследования со стороны Соединённых Штатов любого человека за причастность к допинговому сговору на международных соревнованиях с участием американских атлетов. "Акт Родченкова" распространяется на нарушения, совершённые даже за пределами США. Нарушителям закона грозит до 10 лет тюрьмы.
- Всемирное антидопинговое агентство раскритиковало решение Вашингтона. По мнению WADA, закон ставит под угрозу сложившуюся систему борьбы с допинговыми нарушениями.
- Закон назван именем Григория Родченкова. Он бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Именно он несколько лет назад обнародовал данные о государственной поддержке допинга в российском спорте на соревнованиях, в том числе на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Москва отрицает причастность к допинговому скандалу.
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