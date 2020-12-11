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В Карачаево-Черкесии у здания ФСБ произошли два взрыва

В Карачаево-Черкесии возле здания ФСБ произошли два взрыва. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" и издание "База". По предварительным данным, пострадали шесть человек. Среди них сотрудники спецслужбы и прохожие. Один человек погиб, сообщается, что это был смертник, совершивший атаку.

По информации "Интерфакса", первый взрыв произошел рано утром в поселке Учкекен - сработала небольшая бомба, но никто не пострадал. А когда сотрудники ФСБ вели работу на месте происшествия, произошёл второй взрыв — его совершил смертник, выбежавший из остановившейся у места происшествия машины, передаёт "База".

На месте происшествия работают оперативные и следственные службы. Источник "Интерфакса" сообщил, что смертник "разделял взгляды экстремистских группировок" и перед взрывом успел прокричать "Господь велик" на арабском.

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