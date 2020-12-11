"Путин возрождает СССР". Соцсети о ценах на продукты

На очередном совещании с правительством по видеосвязи Путин возмутился тем, что в России растут цены на базовые продукты питания, и потребовал, чтобы правительство срочно приняло какие-нибудь меры.

Константин Калачев

Если в холодильнике мышь повесилась, если вместо денег в кармане дырка, если залез в долги, не отчаивайся. Просто вспомни, что президент Владимир Путин уже предупредил правительство о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты.

– Потерпите, братики! Всего вдоволь будет! (С)

Аркадий Кайданов

"Путин призвал не допустить нехватку средств на продукты у россиян". И, взяв у Пескова, бросил в генеральскую фуражку Шойгу пятитысячную купюру. Министры, демонстрируя активность тел и устремлений, полезли в карманы. Некоторые по привычке – в карман соседа В фуражку посыпалась мелочь. Голикова положила несколько таблеток "Арбидола". Министр обороны, перекрестившись, аккуратно положил в фуражку именной пистолет с одним патроном. Не пропадем!

Правительство выбрало еще более колоритный способ решения проблемы: просто запретить ценам расти.

Город Глуповъ

«Мишустин призвал чиновников остановить рост цен на продукты питания.

– Цены остановитесь, ать-два!»



Вчера на селекторе Владимир Владимирович делился воспоминаниями с министром с/х Дмитрием Патрушевым.



«Вы ещё человек молодой, не помните, а я помню. Говорили так: в Советском Союзе есть всё, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно».



Как быть? Либо сделать так, чтобы у людей появились возможности иметь больше денег. Либо – контролировать цены.



С первым вариантом мороки много, а через неделю у Путина большая пресс-конференция. Поэтому сегодня премьер Мишустин поручил проработать с крупными торговыми сетями проблему роста цен на продукты и к 17:00 доложить.



Вероятно, предложат Госкомцен возродить. Пока специалисты ещё живы. Не один же Владимир Владимирович помнит, как было в Советском Союзе.

Александр Коляндр

Путин: «рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. Почему на сахар цены выросли на 71,5 %? А подсолнечное масло на 23,8%? Мука – на 12,9%, макароны – на 10,5%, хлеб – 6,3%».

Мишустин: «мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты»

Правительство: отпускную цену на подсолнечное масло предлагается определить на уровне 95 рублей за литр, розничную – 110 рублей, на сахар – 36 и 45 рублей за кг соответственно.

Путин: «Смотрите, чтоб не получилось, как было в Советском Союзе»

Все, кто хоть что-нибудь знает о жизни в Советском Союзе, после этих новостей схватились за голову.

Банкста

С инфляцией в России решили бороться по рецептам СССР.

Правительство установит предельные розничные цены на сахар и подсолнечное масло.

Анонимный канал Дмитрия Колезева

Правительство решило установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Звучит как первый шаг к дефициту. Даже не знаю, есть примеры, когда государственное регулирование цен заканчивалось чем-то хорошим? Хотя вроде бы рост цен на бензин правительству в свое время сдержать удалось.

Илья Вайцман

Все-таки, совпартшкола и университет марксизма-ленинизма необратимо повреждают мозг. Казалось бы: даже лесному ежу понятно, чем кончаются – всегда и без исключений – "предельные цены"? Конечно, исчезновением "защищенного" товара! Но нет в нашем правительстве таких умников, и даже взять негде. Ежей в дом правительства не пускают-с...

Короче, впереди дефицит, "талоны" и все такое прочее, что прекрасно помнят люди, имеющие советский опыт. И – да: путинские построят СССР 2.0 во всех деталях, полуголодный концлагерь. Просто потому, что ничего больше не умеют и не хотят. Место сытой вохры предел их мечтаний, несмотря на внешний европейский лоск. Ну, у особо амбициозных – место лагерного опера или даже бери выше: начальника лагпункта.

Те, кто не застал плановой экономики со всеми ее особенностями и не готов верить на слово старшему поколению, могут ориентироваться на современный пример – на то, что происходит в Венесуэле.

Марго Олеговна Фролова

Кремлёвские угробили в России всё что смогли, а теперь включили Мадуру и приказали ограничивать цены на подсолнечное масло и сахар. Это означает только одно – смерть производства и последующий дефицит товаров. Производители продуктов не будут работать себе в убыток.

Да здравствует СССР, да здравствует Венесуэла, там Мадура тоже думал что он самый умный, а теперь там всё производство убито полностью, зарплата полдоллара в день, а деньги уже по весу дешевле туалетной бумаги.

Политджойстик

Пресс – секретарь Президента Песков подлил подсолнечного масла в огонь пожара в Правительстве: Кремль рассчитывает на "весьма оперативное" изменение ситуации с ценами на продукты в РФ.

Есть, конечно, и оптимисты.

Сергей Елкин

Нету подсолнечного? будем оливковое!

Но большинство россиян только привычно вздохнули и засобирались в магазин.

Александр Рыклин

"Правительство может ввести ограничения по стоимости сахара и подсолнечного масла"...

Блин, так уже не охота в магазин переть... Интересно, а завтра еще будет на полках?

Сергей Шпилькин

Завтра только через директора магазина.

Вадим Лукашевич

Ещё вчера, даже будучи в магазине, не собирался покупать сахар и подсолнечное масло.Но сегодня стало очевидно – пора!!!

Многие гадают, остановится ли дело на масле и сахаре.

Виктория Савостина

Сахар и масло? Приходит на ум другое устойчивое продуктосочетание: сахар и дрожжи.

Сергей Шпилькин

Так-так, записываем.

Подсолнечное масло, сахар. Что еще забыли? Соль, спички, свечи?

Алексей Беляков

У меня всегда на черный день: тушенка, гречка, спички, мыло, веревка.

Владимир Серебровский

Советую сразу вводить талоны, не ограничиваясь полумерами.



Кстати, как там «Искандеры»? Всё ещё хохочут?

Другие согласны потерпеть и талоны, если за ними последует перестройка.

Евгений Быков

А когда уже талоны на водку? После этого ещё лет пять ждать…

Павел Ненашев

Кстати, от пустоты внутри холодильник сразу приобретает повышенную маневренность и способность наносить удары сокрушительной силы во фланг и тыл телевизора.

Как правительство и те, кто в курсе его логики, объяснят этот мудрый ход, недоумевает ​Леонид Волков:

Очень мечтаю поскорее прочитать колонку Дмитрия Бутрина про мудрые действия Михаила Мишустина по госрегулированию цен на продукты питания.

Еще надеюсь, Сергей Собянин и Анастасия Ракова уже на следующей неделе, с опережением сроков, откроют модный, с электронной очередью и записью через Госуслуги, центр выдачи талонов на сахар и подсолнечное масло.

Я даже место подходящее присмотрел, и от метро близко.

Ну и, надеюсь, Анатолий Чубайс тоже подключится к этой важной работе, у него сейчас как раз время освободилось.

Колонка Дмитрия Бутрина в "Коммерсанте" вышла накануне этого поста, и в ней автор называет решение правительства недальновидным.

«Подстройка» к мировым цен на commodities, в том числе агротовары, в малой открытой экономике – это хрестоматийный процесс. Проблема в том, кто будет бенефициаром того или иного решения, которое его в состоянии тормозить (но не останавливать). Экспортные пошлины и избыток предложения на национальном рынке краткосрочно вдвойне выгодны конечным потребителям – цены снижаются, государство получает дополнительную прибыль и расширяет бюджет соцподдержки, тогда как прибыли агрокомпаний-экспортеров снижаются. Но долгосрочно такое решение снижает инвестиции в развитие агропроизводства – и в итоге требует или открывать границы для импортного продовольствия, или смириться с долгосрочно растущими ценами на внутреннем рынке: к потребителю проблема должна вернуться уже через несколько лет, зато надолго.

В комментарии к посту Волкова Бутрин уточняет:

...Пока на деле обсуждается только вопрос о том, как бы это сделать так, чтобы ничего специально не делать. я всерьез полагаю, что это довольно надежный и, в общем, рациональный способ решения проблемы. нет там никакого бешеного роста цен.

Есть некоторый объем своекорыстного воя, корысть, полагаю, у всех разная, у некоторых даже и нематериальная. что же, имеют право. посмотрим, что будет. вероятно, особенно ничего не будет – ни голода, ни карточек, ни дефицита, ни социального взрыва, ничего такого увлекательного, волнительного и обнадеживающего.

Звучат и предположения, что все это – путинский пиар-ход, который при первой же возможности отыграют обратно.

Эль Мюрид

Ларчик с заботой о народе открывается, по всей видимости, до банального просто: 17 декабря у Путина пресс-конференция, совмещенная с прямой линией, которую он будет проводить удаленно из своего подвала. А потому нужно создать благоприятный фон и видимость заботы о народишке. Как он там, болезный?

Поэтому и рекомендации про ограничение цен. Скорее всего, через относительно короткое время – два-три месяца – бизнес придет со своей челобитной и слезно попросит убрать ограничения. Что логично: экономика и так в коме, проявлять социальную ответственность за свой счет долго не получится. И ограничения тихо и без помпы снимут. Не впервой. Пресс-конференция пройдет, а потому изображать заботу о людишках более не потребуется.

Провластные телеграм-каналы тем временем требуют, чтобы народ проявил понимание.

Ortega

Меня не слишком увлекает и радует ситуация, когда государство дирижирует ценами на продукты питания в розничной торговле.



Вместе с тем, подозреваю, что премьер-министр Михаил Мишустин от такой необходимости тоже не в восторге. А что делать.



В условиях продолжающейся пандемии государство с особым пониманием относится к проблемам и тревогам торговых людей. Естественно, оно полностью вправе ожидать от них какой-то взаимности, хотя бы по самому принципиальному вопросу – продовольственному.



Была, безусловно, надежда, что потребительская корзина сама себя отрегулирует. Эта надежда себя не оправдала.



А ведь уже совсем скоро один из наших самых важных национальных праздников. Который в этот раз вынужденно пройдёт без массовых торжеств, гуляний и прочего публичного веселья.



А если люди из-за колебания цен ещё праздничный стол себе нормальный организовать не смогут, что же тогда получится? Нечто абсолютно неприемлемое.



Поэтому будем договариваться, контролировать, регулировать, все что потребуется – только не оставлять наш народ равнодушно один на один со всем его заботами и хлопотами.



Все некстати разгулявшиеся цены в самом скором времени вернутся в рамки разумного.



В обычной ситуации о таком решении можно было бы спорить.



Но в последние недели уходящего года сплошных и очень непростых испытаний – вряд ли кто-то возразит, что общество заслужило немного спокойствия и простой человеческой доброты.

Однако народ, похоже, затаил обиду.

Олег Пшеничный

Они решили «фиксировать цены» на сахар и подсолнечное масло, что бы это ни значило, наверно об этом что-то написано у Адама Смита, или Джона Кейнса. А может, об этом что-то расскажет новый посланец в могущественные международные организации Анатолий Чубайс.

Но всякий раз, когда происходят подобные шевеления, или гражданам, например, разрешают собирать валежник, или допустим признают, что у стариков льготный проездной на метро более недействителен из-за вируса, всякий раз я вспоминаю свой гуманитарный проект, который в будущем поможет им всем избежать уголовного наказания. Это будет подлинным триумфом христианского всепрощения и восстановит гражданский мир в обществе.

Когда Прекрасная Россия Будущего ворвётся вместе с оттепелью и весенним ветром на просторы Нечерноземья и Черноземья, а также Арктики, Сибири и Северного Кавказа, не надо требовать, чтобы их укатали на Колыму, на Сахалин или в другие отдалённые места. Не нужно кровожадных судилищ, трибуналов и революционных троек.

Единственное, что стоит сделать по суду – вернуть наворованное, тут уж извините, это по всем понятиям будет честно.

А дальше, и в силу их возраста, и в силу неумения делать ничего полезного, нужно просто будет их всех определить на специальную квоту гарантированного социального минимума: выдать каждому по квартире, которые они понастроили «по реновации», дать каждому по той самой пенсии, которую они сделали средней по стране, выдать проездной на общественный транспорт, а также прикрепить к местной районной поликлинике на общих основаниях. На память можно раздать им памятные дипломы: «Патриот, не иностранный агент», а также выдать по телевизору, в котором им будут бесконечно показывать записи передач Скабеевой, Киселёва, Соловьева, и кто там у них есть ещё. И никакого интернета, это ЦРУ-шный, чуждый для них проект.

Ну и пусть себе живут. И пусть хоть кто-то из них пикнет, что это жестоко и несправедливо.

Сергей Гандлевский

И каждому из них – пожизненную лицензию на сбор валежника.