AstraZeneca и институт Гамалеи исследуют комбинацию вакцин

Британская фармацевтическая корпорация AstraZeneca намерена провести исследования возможности комбинации различных вакцин от коронавирусной инфекции совместно с российским институтом имени Гамалеи. Как говорится в опубликованном в пятницу сообщении компании, "комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19... Исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания".

AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом разработала вакцину AZD1222, а институт Гамалеи - вакцину "Спутник V". Обе вакцины похожи по своим характеристикам - они являются векторными. Суть их действия состоит в том, что для доставки генетической информации коронавируса в организм человека используется носитель на основе другого вируса - в случае вышеупомянутых вакцин аденовируса.

Сообщается, что в испытаниях возможной комбинации вакцин примут участие добровольцы в возрасте от 18 лет .

Ранее о возможности комбинации вакцины "Спутник V" и вакцины AstraZeneсa заявляли в центре Гамалеи. Создатели "Спутника V" в пятницу подтвердили совместное тестирование, отметив, что достичь договорённостей помог твиттер.