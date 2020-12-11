США готовы объявить об ограничениях против Анкары из-за российских С-400

США 11 ноября могут объявить о санкциях против Турции из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников Reuters, этот шаг может возмутить Анкару и серьезно осложнить отношения между странами. Госдепартамент может изменить свои планы и расширить или сузить масштаб планируемых санкций, но они неизбежны, отмечают источники агентства. Ожидается, что ограничения затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира.

Поставки российских комплексов С-400 Анкаре начались летом прошлого года. США, будучи партнером Турции по НАТО, предлагали взамен свои комплексы Patriot.

Турецкие власти настаивают, что С-400 не будут интегрированы в системы НАТО и не представляют угроз для военно-политического союза. Источник Reuters в Анкаре заявил, что санкции дадут обратный эффект и негативно повлияют на отношения двух стран.