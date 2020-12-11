Гризманн разрывает контракт с Huawei из-за преследований уйгуров

Французский футболист, нападающий "Барселоны", чемпион мира Антуан Гризманн заявил о прекращении партнёрства с китайской компанией Huawei в связи с утверждениями о том, что телекоммуникационный гигант принимает участие в программах слежки за жителями Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, главным образом этническими уйгурами, исповедующими ислам.

В инстаграме Гризманн написал, что "немедленно" разрывает контракт с Huawei в свете сообщений о том, что компания участвовала в разработках программы по распознаванию лиц, которая способна, в частности, отличить этнических уйгуров от китайцев.

Гризманн заключил рекламный контракт с Huawei в 2017 году и был одним из лиц рекламной кампании китайской корпорации во Франции.

Huawei сообщила, что сожалеет о решении спортсмена, и назвала обвинения против неё ложными.

8 декабря американская компания IPVM заявила об участии Huawei в разработке софтвера, призванного распознавать лица людей, в том числе по таким характеристикам, как возраст, пол, этническая принадлежность. В Huawei отрицают, что её технологии разрабатывались для распознания лиц людей, принадлежащих к разным этническим группам.

Китай в последние годы подвергается критике из-за создания так называемых центров реквалификации, в которые, как утверждается, силой помещаются этнические уйгуры. Они живут там фактически в тюремных условиях, подвергаясь воздействию различных программ идеологической индоктринации. При этом нарушаются их языковые и религиозные права. Китайские власти утверждают, что центры созданы для профилактики терроризма, а участие в программах добровольное.

Ранее с критикой китайских властей выступал ещё один знаменитый футболист - бывший игрок сборной Германии Месут Озил, выступающий за "Арсенал". После этого в Китае отменили трансляции матчей лондонского клуба.