В нескольких странах открылись "Народные посольства Беларуси"

Представители белорусской диаспоры за рубежом открыли 10 декабря “Народные посольства” Беларуси в ряде стран мира. Церемония состоялась в онлайн-режиме при участии лидеров белорусской оппозиции и депутатов Европарламента.

Согласно сведениям, изложенным на сайте “посольств“, они займутся представлением интересов демократической Беларуси, информированием о ситуации в стране, налаживанием контактов с зарубежными институциями и защитой прав белорусов-эмигрантов. "Посольства" открылись, в частности, в Германии, Испании, Франции, Британии, Украине.

Организаторы проекта не признают Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси, осуждают попытку узурпации власти в стране и широкомасштабные репрессии против белорусов, а также призывают освободить политзаключенных, наказать виновных и провести новые президентские выборы.

Авторы заявления отказывают в легитимности официально действующим ведомствам – министерству иностранных дел и посольствам страны в иностранных государствах. Ментор проекта Павел Латушко, член президиума оппозиционного Координационного совета, подчеркнул, что “посольства” призваны продемонстрировать желание оппозиции иметь “легитимных представителей за рубежом“.

Комментируя инициативу, вице-президент Европарламента Никола Бер посетовал на то, что Евросоюз, по его словам, действует порой нерешительно в отношении Беларуси. В качестве примера он привел слишком долгую выработку персональных санкций против Лукашенко и его соратников.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала проект “народных посольств“. Она адресовала его авторам видеообращение на белорусском языке, призвав их делать все, чтобы удерживать белорусскую проблематику в рамках международной повестки.