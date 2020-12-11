В Туве жители приложились к книге-сказке о Сергее Шойгу

Жители Тувы приложились к книге, посвященной министру обороны России Сергею Шойгу. Сказку-миф "Сын Хур-Кужугет Сергек с темно-рыжим скакуном" о чиновнике написала Зоя Кыргыс. В произведении используется сразу три языка. На презентации издания о "духовно-нравственном становлении главного персонажа" гости склонялись над книгой. Об этом сообщает Тайга.инфо.



В национальном музыкально-драматическом театре республики, где проходила презентация, сообщили, что книга позволит изучать тувинский язык "еще интереснее". Текст на страницах идет с параллельным переводом на другой язык. "Восхищен трудом Зои Кыргысовны. Потому что он, как символ возрождения красивых мелодических традиций сказительского искусства наших предков. Когда слушаешь, как будто становишься ребенком, которого своим сказанием убаюкивает дедушка", - заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол.



Ранее в Туве открыли выставку живописи, графики и резьбы по дереву о Сергее Шойгу.