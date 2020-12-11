Победившая на выборах сторож отказалась быть главой посёлка

В Омской области школьный сторож Надежда Чекмарева, избранная главой Новоомского поселения, отказалась от этой должности, не дожидаясь вступления должность.

О своем решении она попросила рассказать Артура Лена – действующего руководителя администрации, проигравшего ей на выборах. Соответствующее объявление он сделал в ходе заседания, на котором обсуждались вопросы местного бюджета. Сама Чекмарева в мероприятии не участвовала. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Поселковые депутаты называют Чекмареву “техническим кандидатом“. К участию в выборах ее пригласил сам Лен. Как утверждается, он решил гарантировать себе второй срок и с этой целью предварительно устранил реального конкурента – директора хозуправления администрации Наталью Пекай, которая была снята с выборов без указания причины. Чекмарева победила, получив шесть из десяти депутатских голосов. В своей предвыборной программе она предлагала план развития поселка – сделать дороги, провести газ и отремонтировать школу.

Депутат от КПРФ Иван Каплюченко назвал голосование протестным, пояснив, что он и его коллеги исполнили волю местных жителей. Многие из них неоднократно высказывали недовольство работой Лена и просили снять главу поселка с должности, которую он занимает уже почти 20 лет.

Теперь в Новоомском пройдут повторные выборы главы поселковой администрации. Как ожидается, они состоятся в следующем году.