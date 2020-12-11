Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на Pornhub

Mastercard и Visa запретили использовать свои карты для оплаты на порносайте Pornhub, сообщает The New York Times.

Решение было принято после того, как обозреватель этой газеты Николас Кристоф сообщил о появлении на этой платформе сцен жестокого обращения с детьми и изнасилования. Платежные системы провели собственное расследование, которое, по их данным, выявило серьезные нарушения стандартов на сайте Pornhub. Среди прочего журналист обнаружил видеозаписи с несовершеннолетними девочками, которые, как выяснилось, оказались жертвами злоумышленников, занимавшихся торговлей людьми и разбоем. Преступники уже арестованы, однако Pornhub, который, как утверждается, извлек прибыль из этих материалов, не испытал никаких последствий. Сами видео продолжали распространяться в Сети и после их удаления с сайта.

Реагируя на статью, администрация Pornhub объявила об изменениях в своих правилах. Платформа ввела запрет на скачивание видео, за исключением платного контента, и отныне будет принимать любительские видеозаписи только от верифицированных пользователей. Решение платежных систем в Pornhub назвали “крайне разочаровывающим“.

В Mastercard заявили о том, что продолжат расследование случаев размещения незаконного контента на других веб-сайтах, и пообещали при необходимости принять должные меры.