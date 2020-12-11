В США спустя 21 год после приговора казнён Брэндон Бернард

В федеральной тюрьме в американском штате Индиана был казнён заключённый Брэндон Бернард, несмотря на просьбу адвокатов назначить ему пожизненное лишение свободы и общественную кампанию за отказ от казни. 40-летний афроамериканец стал самым молодым за последние 70 лет преступником, в отношении которого была применена смертная казнь.

Приговор был вынесен ему за соучастие в убийстве Тодда и Стейси Бэгли в 1999 году. Погибшие стали жертвами нападения пяти подростков. Они ограбили супругов Бэгли и заставили их залезть в багажник автомобиля, где им пришлось пролежать 9 часов, после чего 19-летний лидер группы Кристофер Виалва выстрелил в супругов, а Бернард поджёг машину. Ему и остальным не было 18 лет на момент совершения преступления.

В ходе судебного расследования стало известно, что Бернард не играл ключевой роли в банде и даже не был ее полноправным членом. Предполагается, что он выполнял приказ главаря группировки и в случае ослушания сам мог бы подвергнуться физической расправе. Сторона защиты настаивала на смягчении наказания, ссылаясь на примерное поведение подзащитного в течение всего времени пребывания в тюрьме, а также его участия в кампании по противодействию преступности. За отмену смертного приговора выступили пятеро из девяти присяжных, целый ряд общественных деятелей, двое сенаторов, трое судей Верховного суда и еще тысячи граждан. Примечательно, что среди них была и федеральный прокурор Анжела Мур, которая добивалась этого приговора 20 лет назад. В статье для газеты Indianapolis Star она объяснила, что за эти годы получила немало информации о том, как развивается мозг – и, соответственно, система ценностей – молодого человека. По ее словам, Бернард доказал способность повзрослеть и искренне раскаяться в содеянном, что исключает необходимость лишать его жизни его. Сам арестант принес извинения семье погибших, заверив, что хотел бы исправить последствия своего злодеяния, если бы это было возможно.

Эти аргументы, однако, не убедили Верховный суд, а также президента Дональда Трампа – последнюю инстанцию, которая могла бы помиловать заключенного. Действующий президент планирует одобрить приведение в исполнение еще четырёх смертных приговоров до окончания своего срока. В июле администрация Трампа возобновила казни, которые федеральное правительство США не проводило с 2003 года. По сообщениям американских СМИ, это нарушает вековую традицию, согласно которой применение высшей меры приостанавливается на период смены президента.

Родственники жертв преступления поблагодарили Трампа за его решение. Адвокат Бернарда назвал произошедшее “пятном на американской системе уголовного правосудия“. Он увязал приведение приговора в исполнение с серией “бессмысленных убийств молодых чернокожих мужчин“, которые, по его словам, “не представляют никакой угрозы для окружающих“.

Победитель президентских выборов в США Джо Байден обещал отменить казни на федеральном уровне.