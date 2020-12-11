В Петербурге от COVID-19 умер психолог Лев Щеглов

В Санкт-Петербурге в пятницу, 11 декабря, в возрасте 74 лет умер известный врач, доктор медицинских наук, профессор, ректор петербургского Института психологии и сексологии, оппозиционный деятель Лев Щеглов.

В конце ноября у Щеглова обнаружили коронавирус. Он был доставлен в больницу. СМИ сообщают, что профессор был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Щеглов - автор 15 монографий и научно-популярных книг, 130 научных публикаций, которые были посвящены проблемам сексологии и психотерапии. В 2012 году возглавил Национальный институт психологии и сексологии. Лев Щеглов был постоянным гостем популярной в 90-е годы телепередачи "Адамово яблоко" и не раз снимался в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Лев Щеглов также неоднократно был гостем передач на Радио Свобода и выступал в роли эксперта.