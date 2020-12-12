Ряд международных правозащитных организаций призвали правительство Узбекистана отменить уголовную ответственность за гомосексуальные отношения и прекратить преследование геев, — сообщает Узбекская служба Радио Свобода. Сейчас за однополый мужской секс в стране предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.

В петиции, подписанной Amnesty International, Freedom House, Ассоциацией "Права человека в Центральной Азии" и другими организациями, говорится, что в январе и мае 2020 года Комитет ООН против пыток и Комитет ООН по правам человека рекомендовали Узбекистану отменить статью Уголовного кодекса о мужеложстве.

"Сейчас в Узбекистане разрабатывается новый Уголовный кодекс. Власти должны использовать эту возможность для улучшения ситуации с правами человека", – говорится в обращении.

Власти Узбекистана неоднократно заявляли, что гей-отношения противоречит исламу, традиционным ценностям и культурным нормам страны и что общественность не готова к отмене уголовного наказания. Правозащитники указывают, что уголовного преследования для геев нет в исламских Киргизии и Таджикистане, Азербайджане и в Турции.