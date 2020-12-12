Умер народный артист Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в субботу в Москве на 86 году жизни. Об этом сообщил театр "Современник" и подтвердила ТАСС его супруга Ольга Остроумова.

Гафт был ведущим артистом "Современника" с 1969 года, сыграв в самых известных постановках театра. Широкой публике он был известен по своим ролям в кино — например, по роли председателя гаражно-строительного кооператива Сидоркина в комедии "Гараж" Эльдара Рязанова. Всего он снялся в 179 фильмах.

В 2014 году подпись Гафта появилась под обращением российских актёров, выступивших против российской политики на Украине и аннексии Крыма, который опубликовал у себя в фейсбуке депутат Верховной Рады Мустафа Найем. Позже в интервью украинскому изданию "Гордон" он заявил, что считает Крым российской территорией и "верит России и её правителю".