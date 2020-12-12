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В Иране повешен руководитель оппозиционного телеграм-канала

Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор руководителю оппозиционного телеграм-канала "Амад ньюз" Рухолле Заму, обвинённому в преступлении против благополучия государства. Об этом сообщает агентство "Мехр". Журналист был повешен на рассвете в субботу, 12 декабря, уточняет Иранская служба Радио Свобода.

Зам освещал серию антиправительственных выступлений в Иране в 2017–2018 годах, когда жители крупных городов страны выступили против низкого уровня жизни, правления режима аятолл и политического ислама. Акции протеста продолжались две недели, в них приняли участие десятки тысяч человек, до 25 погибли, около пяти тысяч были арестованы.

В условиях цензуры и блокировки независимых СМИ популярность в иранском сегменте интернета в ходе протестов получили оппозиционные телеграм-каналы, одним из которых руководил Зам. "Амад ньюз" был заблокирован сервисом в 2018 году, но продолжил работу под другим названием. Сам журналист жил и работал в Париже, но был арестован во время поездки в Ирак в 2019 году.

Иранские власти обвинили его в преступлениях против государства и сотрудничестве с французской и израильской разведками, он это отрицал. Однако позднее появился в эфире местного телевидения с извинениями за вменённые ему преступления. Международные правозащитные организации уверены, что признания могли быть сделаны под пытками.

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