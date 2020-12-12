Группа волонтёров из нескольких стран мира сумела прочитать написанное шифром письмо, которое 51 год назад отправил в газеты серийный убийца из Калифорнии, называвший себя Зодиаком. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle, получившая послание Зодиака в 1969 году.

В конце шестидесятых годов XX века Зодиак убил как минимум пять человек вблизи Сан-Франциско, и ранил еще двух. Сам он утверждал в своих посланиях, что убил 37 человек. Установить его личность так и не удалось. Между своими преступлениями он отправлял закодированные сообщения в местную прессу утверждая, что расшифровка поможет его поймать.

Первое послание, "Шифр 408", названный так по числу символов в сообщении, было разгадано ещё в 1969 году. В нём преступник заявил, что любит убивать, потому что его веселит охота на самого опасного хищника на планете — человека, что убийства даже лучше оргазма, сам он возродится в раю, а убитые будут там его рабами. На этот раз группе исследователей удалось расшифровать "Шифр 340", один из участвовавших в работе добровольцев начал расшифровку ещё в 2006 году.

В сообщении Зодиака говорится, что он не боится смертной казни, потому что он только ускорит его попадание на небеса, куда он собрал себе достаточное количество рабов. "Надеюсь, вы получаете тонны удовольствия в попытках поймать меня", — добавляет серийный убийца. Этой запиской он, предположительно, ответил на анонимный звонок в прямой эфир местному телеканалу. Звонивший заявил, что он и есть Зодиак и что он боится газовой камеры.

Расшифровавшие сообщение добровольцы передали результаты своей работы в ФБР. Официальный представитель ведомства подтвердила San Francisco Chronicle, что служба продолжает расследование преступления. Расследование ведётся так же полицией в трёх округах Калифорнии. Курировавший расследование преступления на протяжении нескольких лет отставной сотрудник полиции сообщил газете, что, по его мнению, расшифровка нового сообщения не поможет в расследовании дела.