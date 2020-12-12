Кристоф Вальц сыграет Михаила Горбачёва в сериале от Paramount

Австрийский актёр Кристоф Вальц исполнит роль последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва в мини-сериале от студии Paramount. Его партнёром по фильму станет актёр Майкл Дуглас, который сыграет 40-го президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщает издание "Deadline".

Сериал основан на книге Кеннета Адельмана "Рейган в Рейкьявике: сорок восемь часов, которые закончили Холодную войну". Адельман был директором управления по контролю над вооружением и советником Рейгана. Сериал расскажет о саммите в Исландии между главами СССР и США. Считается, что эти переговоры стали первым шагом к завершению Холодной войны и заложили основы для будущего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Режиссёром сериала станет Джеймс Фоули, снявший эпизоды для таких шоу, как "Карточный домик", "Ганнибал" и "Миллиарды". Как сообщает "Deadline", авторы сериала обещают "представить честный и подробный портрет Рейгана в один из его лучших и самых сложных моментов".

Кристофу Вальцу 64 года. Он двукратный обладатель премии "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль нацистского полковника Ганса Ланды фильме "Бесславные ублюдки" и за роль доктора Кинга Шульца в фильме "Джанго освобождённый".