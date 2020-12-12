Ракетоплан "Юнити" сегодня должен отправиться в полёт из Нью-Мексико

В штате Нью-Мексико на юге США сегодня, 12 декабря, должен начаться тестовый полёт ракетоплана "Юнити", созданного компанией Virgin Galactic. С 2021 года она планирует начало туристических полётов в космос.



Более 600 человек уже заказали и оплатили билеты. Как сообщает Би-би-си, среди первых - поп-звезда Джастин Бибер и голливудский актёр Леонардо Ди Каприо.



Запланированный на субботу полёт станет одним из трёх заключительных испытательно-демонстрационных полётов перед началом регулярных коммерческих путешествий. В третьем из них, как объявил владелец компании миллиардер Ричард Брэнсон, он полетит сам, чтобы проверить безупречность работы всех систем ракетоплана и наземных служб.