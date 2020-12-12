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Ракетоплан "Юнити" сегодня должен отправиться в полёт из Нью-Мексико

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнегер и миллиардер Ричард Брэнсон, 7 декабря 2009 года, архивный снимок

В штате Нью-Мексико на юге США сегодня, 12 декабря, должен начаться тестовый полёт ракетоплана "Юнити", созданного компанией Virgin Galactic. С 2021 года она планирует начало туристических полётов в космос.

Более 600 человек уже заказали и оплатили билеты. Как сообщает Би-би-си, среди первых - поп-звезда Джастин Бибер и голливудский актёр Леонардо Ди Каприо.

Запланированный на субботу полёт станет одним из трёх заключительных испытательно-демонстрационных полётов перед началом регулярных коммерческих путешествий. В третьем из них, как объявил владелец компании миллиардер Ричард Брэнсон, он полетит сам, чтобы проверить безупречность работы всех систем ракетоплана и наземных служб.

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