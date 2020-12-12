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Казахстан недоволен словами депутата Никонова о "российском подарке"

Вячеслав Никонов, депутат Госдумы от "Единой России"

Такие высказывания наносят ущерб межгосударственным отношениям, считают в Нур-Султане

МИД Казахстана передал ноту России в связи с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова. Он заявил в эфире Первого канала, что территория Казахстана - это большой подарок со стороны России".

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков в ходе встречи с временным поверенным в делах РФ Александром Комаровым выразил недоумение по поводу высказываний Никонова о территории республики, сообщил ТАСС.

В министерстве иностранных дел Казахстана считают, что участившиеся провокационные выпады российских политиков в отношении Казахстана наносят ущерб союзническим отношениям между государствами.

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