Международный уголовный суд завершил изучение ситуации на Украине

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда 12 декабря объявила о завершении предварительного изучения ситуации на Украине.
Оно было инициировано 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции Суда. Во втором заявлении, поданном властями Украины в 2015 году, содержалась просьба изучить преступления, предположительно совершенные на территории Украины после 20 февраля 2014 года.
Прокурор МУС заявила в субботу, 12 декабря, что на протяжении всего предварительного изучения её Канцелярия опиралась на сотрудничество со стороны органов власти Украины. Суд получал, в частности подробную информацию о расследованиях и судебных разбирательствах на национальном уровне в отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС.
Канцелярия прокурора пришла к выводу, что есть дела, которые могут быть приняты к производству.
Прокурор Фату Бенсуда, в частности, заявила:
"Ориентируясь на проведение новых расследований в рамках независимого и беспристрастного осуществления нашего мандата, я рассчитываю на конструктивное взаимодействие и сотрудничество с правительством Украины и, я надеюсь, с правительством Российской Федерации - чтобы определить, как наилучшим образом обеспечить выполнение правосудия".
- Международный уголовный суд (МУС) — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию. Суд учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году.
- МУС официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.
- Международный уголовный суд находится в Гааге. По желанию суда заседания могут проходить в любом другом месте.
- Международный уголовный суд, в отличие от Международного суда ООН, также заседающего в Гааге, имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций, но может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН.
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