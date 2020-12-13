В США в понедельник начнётся вакцинация от Covid-19

Первая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer / BioNTech поступит утром в понедельник в медицинские учреждения разных штатов. Администрация США утвердила вакцину для экстренного использования поздно вечером в пятницу.

Одновременно американские СМИ сообщают, что число пациентов, умерших в США от осложнений, связанных с COVID-19, приблизилось к 300 000.

Главный директор операции «Сверхзвуковая скорость», которая была учреждена администрацией Трампа для разработки и доставки вакцин, генерал Густав Перна заявил на пресс-конференции в субботу, что транспортные компании доставят около 3 миллионов доз вакцины от Pfizer в почти 150 распределительных центров. К среде вакцину получат около 450 учреждений, отмечает "Голос Америки".