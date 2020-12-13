"Таймс": возможно, была "вторая попытка" отравления Навального

Кремль сделал вторую попытку отравить Алексея Навального после того, как провалилась первая попытка. Вторая доза яда, предположительно, должна была попасть в организм жертвы непосредственно перед вылетом спецсамолёта с пациентом из Омска в Берлин. Западные СМИ обратили внимание на субботнюю публикацию британской газеты "Таймс". Издание первым сообщило о "втором покушении", ссылаясь на данные спецслужб.



Алексей Навальный впал в кому на борту самолёта, вылетевшего из Томска в Москву. Пилоты, следуя инструкции, посадили самолёт в ближайшем аэропорту, Омске. Бригада "скорой помощи", ввела пациенту атропин в качестве антидота против яда, который, как вскоре выяснилось, был разновидностью боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".



Газета "Таймс" пишет, что, по всей вероятности, антидот, срочно введённый Навальному после экстренной посадки в Омске, защитил пациента и от второго покушения на его жизнь.



"Этот атропин спас ему жизнь", заявил корреспонденту "Таймс" бывший командующий британского специального подразделения по борьбе с химическими, биологическими, радиационными и атомными средствами массового поражения.



Таймс отмечает, что российские спецслужбы могли воздействовать на врача, лечившего Навального в Омске. К такому выводу специалисты приходят, анализируя высказывание врача о том, что пациент страдает не столько от отравления, сколько от нарушения обмена веществ.

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