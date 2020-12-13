Трагикомедия "Ещё по одной" – лауреат премии Европейской киноакадемии

Датская трагикомедия "Еще по одной" признана лучшим европейским фильмом. Фильм Томаса Винтерберга получил премию Европейской киноакадемии и за лучшую режиссуру, лучшего актера и лучший сценарий. Об этом стало известно в субботу, 12 декабря, при объявлении лауреатов Европейской кинопремии в Берлине. Церемония прошла в формате видеотрансляции.

Картина рассказывает о школьных учителях, решивших проверить на себе научную теорию о том, что каждый человек с момента рождения страдает от нехватки алкоголя в крови. Учителя решили каждое утро выпивать небольшую дозу алкоголя.

Торжественная церемония в этом году прошла в формате видеотрансляции и продолжалась несколько вечеров.



Премией за лучшую женскую роль награждена немецкая актриса Паула Бер, сыгравшая в фильме "Ундина", романтической картине о молодой жительнице Берлина.

Ранее европейского "Оскара" за лучшую музыку к фильму была удостоена родившаяся в Москве, но давно живущая в Германии композитор Даша Дауэнхауэр. Её музыка звучит в немецкой ленте "Берлин, Александерплац".