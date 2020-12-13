Умер Андрей Сапунов, участник группы "Воскресение"

Музыкант Андрей Сапунов, участник группы "Воскресение", умер на 65 году жизни. Предварительно, причиной смерти музыканта стал инфаркт.

Сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске, в Волгоградской области. В 1982 году, после распада группы "Воскресение" решил играть с группой "Олимпия", а с 1984 по 1986 год в ансамбле "Самоцветы". С 1986 по 1988 год Андрей Сапунов, в составе группы "Лотос", гастролировал по России.

В 1994 году вернулся в состав возрожденной группы "Воскресение", а в 2016-м покинул её, как утверждают некоторые источники, из-за своих разногласий с коллегами по так называемому "крымскому вопросу".