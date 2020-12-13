Умер адвокат и общественный деятель Аркадий Чаплыгин. Ему было 42 года 

В Санкт-Петербурге на 43-м году жизни скончался адвокат и общественный деятель Аркадий Чаплыгин. Его близкий знакомый, исполнительный директор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров, сообщил, что Чаплыгин болел коронавирусной инфекцией, хотя официально тест на наличие инфекции в организме ему сделать не успели: адвокат обратился к врачам только за день до смерти.

Пивоваров отметил, что Чаплыгин был "одним из немногих профессиональных юристов, который не боялся", "приезжал по первому звонку, в любое время суток, многих вытаскивал из полиции после митингов и до последнего бился за активистов в судах".

Аркадий Чаплыгин начал общественную деятельность в 1990-х, работая в приёмной Галины Старовойтовой. Затем в разное время состоял в оппозиционном движении "Оборона", руководил петербургским отделением незарегистрированной "Партии прогресса" Алексея Навального, баллотировался на выборах в Госдуму от партии "ПАРНАС". До последнего времени Чаплыгин был председателем коллегии адвокатов "Призывник", которая оказывала юридическую помощь военнообязанным в спорах с военными комиссиями.