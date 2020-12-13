Экс-футболисту "Спартака" Промесу грозит 4 года тюрьмы в Нидерландах 

Бывший футболист московского "Спартака", чемпион России в составе этого клуба голландец Квинси Промес, арестован у себя на родине по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

По версии полиции, футболист на семейной вечеринке, которая проходила у него дома, повздорил с одним из родственников и в завязавшейся потасовке нанёс ему несколько ударов ножом. Сообщается, что инцидент произошёл ещё в июле, однако пострадавший обратился в полицию только месяц назад, после чего было начато расследование.

Сейчас Квинси Промес находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит тюремное заключение сроком до четырёх лет.

Квинси Промес - один из лучших легионеров в истории Российской футбольной премьер-лиги. В 2014-м году московский "Спартак" подписал с голландцем, которому тогда было 22 года, четырёхлетний контракт, заплатив за него 10 миллионов евро. В 2017 году с Промесом в составе "Спартак" завоевал первые за 16 лет золотые медали. Сам футболист стал лучшим игроком чемпионата по системе "гол+пас". Всего за московский клуб голландец провёл 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 34 результативные передачи. Промес вошёл в число 25 лучших бомбардиров чемпионата России за всю его историю.

В августе 2018 года игрок был продан испанской "Севилье" за 21 миллион евро - для "Спартака" это стало трансферным рекордом. Год спустя Промес вернулся в Нидерланды, где по сей день выступает за амстердамский "Аякс". В нынешнем сезоне он провёл на поле 12 матчей, забив 5 голов. Также он является одним из ведущих футболистов сборной своей страны.