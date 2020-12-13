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Умер артист Евгений Хорошевцев - "голос Кремля"

В Москве умер диктор протокольных мероприятий президента России, народный артист Евгений Хорошевцев. Ему было 76 лет. Телеканал "Россия-24" сообщил, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.

О кончине Хорошевцева сообщил пресс-секретарь Владимира Путина - Дмитрий Песков. Он назвал артиста "голосом Кремля" - с 2000 года, то есть с момента прихода в Кремль нынешнего президента, Хорошевцев был диктором протокольных мероприятий с участием Владимира Путина (и Дмитрия Медведева во время его президентства).

Ещё в советские времена он как диктор Всесоюзного радио вёл трансляции праздничных демонстраций 1 мая и 7 ноября, работал в паре со знаменитым диктором Юрием Левитаном. После возобновления парадов 9 мая при Путине вёл трансляции эти парадов.

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