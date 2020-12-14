В Москве задержан сотрудник ФБК, журналист Дмитрий Низовцев

В Москве возле здания ФСБ на проспекте Вернадского задержан журналист, корреспондент ютьюб-канала "Штаб" и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Низовцев.

Об этом сообщил сам Низовцев, который в твиттере опубликовал несколько фото из ОВД района Раменки, куда его доставили. Что ему вменяется в вину - пока не ясно.

О задержании Низовцева написал в твиттере также основатель ФБК Алексей Навальный - он написал, что Низовцев снимал репортаж и был задержан сотрудниками ФСБ.

Дмитрий Низовцев - хабаровский журналист, впоследствии сотрудник штаба Навального в Хабаровске. Летом он снял серию репортажей о массовых протестах в городе после ареста губернатора Сергея Фургала. После одного из репортажей он был избит неизвестными. Низовцев также освещал акции протеста в Беларуси.