США могут закрыть генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке

Вашингтон рассматривает возможность закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатические источники.

Работа дипмиссии США в России была ограничена в марте из-за пандемии коронавируса. Посольство в Москве, генконсульство в Екатеринбурге и консульское агентство на Сахалине стали обслуживать только заявителей в экстренных случаях. Генконсульство во Владивостоке приостановило работу.

До пандемии диппредставительства в Екатеринбурге и Владивостоке прекратили заниматься визовыми вопросами из-за сокращения персонала. Если США примут решение о закрытии консульств, то получить визу заявители смогут только в Москве.

Американское посольство информацию "Коммерсанта" пока не прокомментировало.

В 2016 году США выслали 35 российских дипломатов и закрыли доступ к двум посольским дачам из-за вмешательства России в американские президентские выборы. Президент России Владимир Путин тогда призвал воздержаться от зеркальных мер, но в 2017 году Москва лишила США посольской дачи и потребовала сократить штат дипмиссии с 1200 до 455 человек. В ответ Вашингтон потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско.

В 2018 году США выслали 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и закрыли консульство в Сиэтле. В ответ Россия закрыла генконсульство Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге.