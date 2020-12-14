Депутат Госдумы Оксана Пушкина раскритиковала проект приказа Минздрава о медицинских показаниях для прерывания беременности. Как пишет РБК, Пушкина считает, что в документе идет речь об ограничении права женщин на прерывание беременности перечнем патологий и болезней.

"Это польский путь, и мы знаем, куда он может завести", — заявила депутат. Депутат напомнила, что этот документ был официально опубликован 9 декабря и буквально сразу же вызвал бурную реакцию женщин по всей стране. "Мне пришла масса обращений от женских организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят не допустить ограничения их прав на прерывание беременности", — рассказала Пушкина. Депутат пояснила, что не поощряет аборты, но напомнила, что запрет на прерывание беременности в СССР привел "к чудовищному росту числа кустарных абортов".

"Сколько женщин погибло из-за таких кустарных абортов, сколько из них навсегда остались бесплодными!" — заявила депутат, призвав не допустить подобного в будущем.

Проект приказа Минздрава предусматривает сокращение перечня болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту; в том числе из этого списка уберут ряд патологий плода. Документ находится на стадии общественного обсуждения.