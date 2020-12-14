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Депутат Госдумы: приказ Минздрава ограничит право женщин на аборт

Депутат Госдумы Оксана Пушкина раскритиковала проект приказа Минздрава о медицинских показаниях для прерывания беременности. Как пишет РБК, Пушкина считает, что в документе идет речь об ограничении права женщин на прерывание беременности перечнем патологий и болезней.

"Это польский путь, и мы знаем, куда он может завести", — заявила депутат. Депутат напомнила, что этот документ был официально опубликован 9 декабря и буквально сразу же вызвал бурную реакцию женщин по всей стране. "Мне пришла масса обращений от женских организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят не допустить ограничения их прав на прерывание беременности", — рассказала Пушкина. Депутат пояснила, что не поощряет аборты, но напомнила, что запрет на прерывание беременности в СССР привел "к чудовищному росту числа кустарных абортов".

"Сколько женщин погибло из-за таких кустарных абортов, сколько из них навсегда остались бесплодными!" — заявила депутат, призвав не допустить подобного в будущем.

Проект приказа Минздрава предусматривает сокращение перечня болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту; в том числе из этого списка уберут ряд патологий плода. Документ находится на стадии общественного обсуждения.

  • Сейчас в России можно бесплатно делать аборт по желанию женщины на сроке до 12 недель и на более позднем сроке по медицинским и социальным показаниям (к последним относится, например, изнасилование). Осенью 2020 года президент России Владимир Путин поручил усилить "финансовую заинтересованность" медиков в профилактике абортов.
  • Конституционный суд Польши в октябре запретил проводить аборты в случае неизлечимой болезни плода. По этой причине в последние годы в стране проводилось 98% всех легальных абортов. Решение суда вызвало протесты, в которых приняли участие сотни тысяч человек. После массовых акций власти Польши отложили введение запрета на аборты.

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