Число погибших на Каспии тюленей увеличилось в несколько раз

Число погибших в Дагестане краснокнижных тюленей за минувшую неделю увеличилось до 272, - сообщает Кавказ.Реалии. Это данные Северо-Кавказского управления Федерального агентства по рыболовству. Ранее сообщалось о 20 погибших животных.

В связи с гибелью тюленей управление Росрыболовства возбудило дело об административном правонарушении. Расследование проводится по статье об уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений.

Поскольку причина гибели тюленей до сих пор неизвестна, материалы дела будут переданы в МВД по Дагестану для возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными", сообщается на сайте ведомства.

Среди вероятных причин гибели каспийских нерп эксперты называют инфекционные заболевания.