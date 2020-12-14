Число погибших на Каспии тюленей увеличилось в несколько раз

Число погибших в Дагестане краснокнижных тюленей за минувшую неделю увеличилось до 272, - сообщает Кавказ.Реалии. Это данные Северо-Кавказского управления Федерального агентства по рыболовству. Ранее сообщалось о 20 погибших животных.
В связи с гибелью тюленей управление Росрыболовства возбудило дело об административном правонарушении. Расследование проводится по статье об уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений.
Поскольку причина гибели тюленей до сих пор неизвестна, материалы дела будут переданы в МВД по Дагестану для возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными", сообщается на сайте ведомства.
Среди вероятных причин гибели каспийских нерп эксперты называют инфекционные заболевания.
- На прошлой неделе прокуратура Дагестана начала проверку после сообщений о том, что на побережье Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском найдены тела 17 мёртвых тюленей.
- Положение каспийского тюленя беспокоит ученых давно. В 2018 году его изучением с целью сохранения занялся один из крупнейших вузов Великобритании, Университет Лидса, совместно с Дагестанским государственным университетом.
- В 2017 году власти Дагестана отмечали, что из-за развития нефтедобывающего производства на побережье и в акватории Каспия многие традиционные места обитания тюленя исчезли или оказались сильно загрязнены. Говорилось, что когда-то в Каспийском море обитало около 1 млн особей, но к 2017 году их осталось около 75 тысяч.
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