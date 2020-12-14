Почти 400 журналистов по всему миру находятся в тюрьмах

Не менее 387 сотрудников СМИ по всему мира отбывают тюремные сроки из-за своей профессиональной деятельности. Об этом говорится в отчёте правозащитной организации "Репортёры без границ".

Больше половины журналистов находятся в тюрьмах пяти стран: Китая, Саудовской Аравии, Египта, Вьетнама и Сирии.

Более 50 журналистов в 2020 году пропали без вести или находятся в заложниках в Сирии, Ираке и Йемене.

По сравнению с прошлым годом на 35 процентов увеличилось число женщин-журналисток, отправленных под стражу – с 31 до 42.

Доклад "Репортёров без границ" о насилии в отношении журналистов выходит ежегодно, начиная с 1995 года.