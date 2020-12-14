Обвинение запросило для историка Соколова 15 лет колонии 

Прокуратура запросила 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета историка Олега Соколова. Его обвиняют в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

В качестве смягчающих обстоятельств обвинение попросило суд учесть наличие у Соколова двух малолетних детей и престарелых родителей, положительные характеристики с работы, его возраст, хронические заболевания, а также "вклад в историческую науку и реконструкторское движение".

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло в ночь на 8 ноября прошлого года в квартире Соколова в центре Санкт-Петербурга. Рано утром сам доцент был обнаружен в реке Мойке вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки погибшей девушки. Во время обыска в квартире историка были найдены другие фрагменты тела Ещенко. По версии следствия, Соколов четыре раза выстрелил в сожительницу из обреза и расчленил тело.

В ходе судебного процесса Соколов признал вину только частично, поскольку он считает свои действия неумышленными и совершенными "в состоянии полного умопомрачения, которое наступало после истерик Ещенко". В январе по результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в убийстве был признан вменяемым.