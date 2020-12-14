Обвинение запросило для историка Соколова 15 лет колонии 

Прокуратура запросила 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета историка Олега Соколова. Его обвиняют в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.
В качестве смягчающих обстоятельств обвинение попросило суд учесть наличие у Соколова двух малолетних детей и престарелых родителей, положительные характеристики с работы, его возраст, хронические заболевания, а также "вклад в историческую науку и реконструкторское движение".
Убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло в ночь на 8 ноября прошлого года в квартире Соколова в центре Санкт-Петербурга. Рано утром сам доцент был обнаружен в реке Мойке вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки погибшей девушки. Во время обыска в квартире историка были найдены другие фрагменты тела Ещенко. По версии следствия, Соколов четыре раза выстрелил в сожительницу из обреза и расчленил тело.
В ходе судебного процесса Соколов признал вину только частично, поскольку он считает свои действия неумышленными и совершенными "в состоянии полного умопомрачения, которое наступало после истерик Ещенко". В январе по результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в убийстве был признан вменяемым.
- 64-летний историк Олег Соколов - один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России. Он является специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона. В 2003 году Соколов был награждён французским орденом Почётного легиона "за выдающийся вклад в развитие исследований по истории Франции и её популяризацию". После ареста и обвинения в убийстве посольство Франции в Москве инфицировало отзыв награды.
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