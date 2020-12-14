Во французском городе Экс-ан-Прованс суд присяжных приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к трём и десяти годам тюрьмы соответственно, признав их виновными в нанесении тяжких телесных повреждений поданному Великобритании Эндрю Бечу.

По версии следствия, 11 июня 2016 года во французском Марселе перед матчем чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и России Ивкин и Косов напали на 55-летнего болельщика англичан. Пострадавший получил тяжёлые травмы, он до сих пор вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

Россияне были задержаны в феврале 2018 года в Германии, из которой транзитом собирались лететь в Испанию на матч с участием московского "Спартака".

Ранее по делу о массовых беспорядках и драках в Марселе были задержаны десятки россиян, трое из них уже получили тюремные сроки во Франции. Полиция установила, что в результате действий российских болельщиков несколько англичан получили тяжёлые травмы, один из них скончался.