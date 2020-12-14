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В США началась кампания по вакцинирования от Covid-19

Коробки с вакциной Pfizer-BioNTech от COVID-19 готовятся к отправка на предприятии Global Supply Kalamazoo в штате Мичиган, 13 декабря 2020

К апрелю будущего года в США должны пройти вакцинацию 100 миллионов человек

В США началась кампания вакцинации от Covid-19. Первой пациенткой, которой сделана прививка, оказалась медсестра отделения интенсивной терапии в Нью-Йорке.

Миллионы доз вакцины Pfizer/BioNTech доставляются в медицинские центры в разных штатах США. Ожидается, что в понедельник, первый день общенациональной кампании, вакцина поступит в 150 госпиталей США. Действующая ныне программа рассчитана на вакцинацию 100 миллионов американцев до апреля 2021 года.

Количество жителей США, умерших от коронавируса, к настоящему времени приблизилось к 300 тысячам. Этот показатель значительно превышает статистику любой другой страны мира. Быстрый рост заболеваемости отмечается в США с ноября месяца. В больничных учреждения на территории США в настоящее время находятся 109 тысяч с диагнозом Covid-19.

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