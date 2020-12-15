"Сами же всё слили": Рунет о расследовании покушения на Навального

Вчера днём главный редактор сайта The Insider Роман Доброхотов не поскупился на громкий анонс.

Ну и, в общем, ожиданий не подвёл. Вышло совместное расследование "Инсайдера", Bellingcat, немецкого журнала "Шпигель" и CNN, раскрывшее имена офицеров ФСБ, которые годами следили за Навальным и уже предпринимали попытку его убить.

Пересказывать всю механику расследования не будем, лучше его почитать, но количество переработанной информации поражает!

Александр Плющев:

Тут важно, что это расследование совместно с CNN/Der Spiegel. То есть, на самом высшем журналистском уровне саппрувлено, отмахнуться, как если бы это было просто Bellingcat/The Insider (при всем уважении), нельзя. Хотя, конечно, будут именно отмахиваться.

Дмитрий Бутрин:

думаю, что это практически невозможно опровергнуть – или, напротив, очень легко. если последнего не произойдет – можно считать доказанным управление этим процессом фсб. вопрос "руководил ли этим путин" на деле второстепенен - если и нет, то это ничего не меняет.

Максим Юсин:

Интересно, какой теперь будет линия защиты российских властей.

Расследование очень серьезное, и просто так от него, увы, не отмахнуться. И отмолчаться будет сложно. Возможно, уже на "Прямой линии" в четверг президенту придется что-то об этом сказать.

Сергей Смирнов:

Какое мощное расследование по попытке убийства Навального.

Тот случай, когда коррупция (все слитые базы данных и прочее) становится настоящим конкурентным преимуществом!

Александр Кынев:

Феерическое расследование. Впечатлен размахом доступа к персональным данным, которые может получить кто угодно. Криворукая спецслужба с информационным решетом. Апофеоз коррупции и разложения.

Андрей Бабицкий:

Люди, которые сперва много лет пытаются – безуспешно от криворукости – убить человека химическим оружием, а потом продают доказательства своей причастности за мелкий прайс, готовятся на этой неделе отмечать профессиональный праздник. В кои-то веки думаю, что надо пошире его отпраздновать. Сходить их что ли поздравить.

Фёдор Крашенинников:

Какое все-таки убожество эти путинские спецслужбы. Впрочем, а с чего им быть другими? Единственная «славная традиция» вчк-огпу-нквид-кгб-фсб - убивать граждан своей страны без суда и следствия и не париться, что попались на месте преступления.

Алексей Захаров:

Люди ошибаются. Сотрудники спецслужб - тоже. Нарушают инструкции, пользуясь своими настоящими телефонами. Не парятся, придумывая фальшивые имена. И так далее. Более того, закрытое ведомство не обязано быть более эффективным, чем относительно публичное. Секретность организации совершенно не гарантирует, что она является одним из "островков эффективности". Так политологи называют структуры, настолько критически важные для существования авторитарного режима, что в них поддерживается относительный порядок (вместо того чтобы, например, быть источником синекур). Просто секретность придает такой флер, за которым может быть все, что угодно. Может быть эффективность, а может и нет.

Валерий Печейкин:

Признаюсь, чем дольше развивалось "дело блогера Навального", тем чаще я ставил слово "отравление" в кавычки. Я и до сих пор не все понимаю и не всему верю. Например, не понимаю, почему ему дали улететь в Берлин. Как говорил один немецкий философ: отравленного – трави.

И вот сегодня вышло расследование: с именами, фотографиями, схемами, биллингами, причинно-следственными связями. Смотришь и реально тошнит. Сначала от самих лиц-бульдозеров. Но лица-то ладно!.. (Сам красавец!) Блевать хочется от того, как это расследование начинается. От того, что делает его возможным – все перелеты и биллинги слиты самими же ментами. Все наши данные мгновенно продаются. Вы полетели – продали, позвонили – продали, купили чесночные хлебцы в "Крошке-картошке" – продали еще раз.

Дмитрий Колезев:

В новом расследовании Навального о заказчиках его отравления интересно, что оно почти целиком построено на тех самых утечках данных из государственных баз, о которых уже давно говорят специалисты по кибербезопасности и профильные журналисты. Навальный прав в том, что система прогнила на всех уровнях – так что на черном рынке за скромные деньги легко можно купить данные, которые укажут на подозреваемых в исполнении государственного преступления. Так система хоронит сама себя.

Анастасия Миронова:

Расследование "Инсайдера" о Навальном, конечно, впечатляет. Достоверно. Но впечатляет не отравление, а то, как бездарно организована работа спецслужб: сотрудников едва ли не самого засекреченного подразделения ФСБ разоблачают по звонкам, знают их имена и фамилии, фото, а сами они два раза подряд не могут отравить боевым веществом человека.

Я лично не понимаю, как обыватель, зачем эти спецслужбы вообще содержатся. Почему я должна их оплачивать?

Илья Крамник:

Почитав расследование по поводу "ФСБ травит Навального" не могу не отметить, насколько ужасающе низка стала эффективность отечественных спецслужб в части чего надо.

Эйтингон, Майрановский и Судоплатов смотрят осуждающе, а Лаврентий Павлович так и вовсе критически.

Так до последнего моря не дойти и коммунизм не построить.

Михаил Пожарский:

То есть, надо полагать, что раньше наши великие спецслужбы были о-го-го: защищали родину, причем еще и успешно.

Но в действительности операция по отравлению Навального (как выяснилось, она длилась три года и была санкционирована, как минимум, на уровне генералитета ФСБ) своим масштабом все больше напоминает историю отравления болгарского диссидента Маркова, которую я рассказывал в своем ролике. Длительная подготовка (там полгода), санкция на уровне высшего руководства спецслужб, использование технических наработок из специальных НИИ, куча исполнителей. А в итоге все равно все спалились и все было сделано через [задницу] (хотя Маркова все-таки удалось убить).

То есть, раньше чекистские ликвидаторы защищали от критиков привилегии советской номенклатуры, причем не только советской, но и союзных стран (убийство Маркова заказал болгарский генсек Живков). По нынешнем меркам аппетиты тогда были скромнее, однако правительственная дача в Барвихе была для жившего в бараке советского Ваньки такой же недостижимой роскошью, как сегодня яхта олигарха. А об успешности операций сейчас и тогда судить сложно т.к. у нас просто нет данных, сколько таких операций ФСБ реализовать удалось.

Понятно, какие политические цели преследует Навальный выстраивая нарратив "развалили спецслужбы, поставив на службу олигархату". Но нам стоит помнить, что так было всегда.

Антон Орехъ:

Не надо смеяться над неумехами из ЧК, что они никак не могут отравить человека. Слава богу, что не могут! Но, видимо, этот Новичок - какое-то неуправляемое оружие. Применяют его редко, опыт скудный. А точность нужна ювелирная. И удачное покушение на Кивелиди, и неудачное покушение на Скрипалей показали, что помимо объекта покушения запросто можно угробить целую толпу народа. А точечно - никак не получается! Отсюда мрачный прогноз. Они будут тренироваться. На врагах, и просто на случайных людях. Которые станут умирать от непонятного недуга, смерть их не привлечет никакого внимания, а диагнозы им будут писать, сами понимаете, какие угодно - панкреатит, гликемическая кома, рафаэлка и тому подобное. А когда потренируются, попробуют убить снова.

Роман Попков:

Ну да. 2020 год. Чекисты в России травят русских людей химическим оружием. Прямо почти как их предшественники во время Тамбовского восстания сто лет назад.

Дмитрий Гудков:

Государство убивает граждан, а потом раздает за это звания, звездочки и медальки.

Иногда убить не получается, как Навального, – но это никого не останавливает. Они попробуют еще.

Просто прочитайте и в очередной раз поймите, что страна захвачена убийцами и террористами.

А как они сами себя называют – президентами, генералами, министрами – не имеет значения.

Жанна Немцова:

Я не понимаю, как в правительстве Путина после этого будут работать люди, которые считаются более или менее нормальными. Я имею в виду Кудрина, Набиуллину и тд. Неужели никто не подаст в отставку?

Олег Лекманов:

Знаете, что самое грустное, ребята? То, что Навальный может миллион таких расследований предать гласности, а заказчик его несостоявшегося убийства будет вести себя точно также. Потому что чувствует свою абсолютную безнаказанность, ведь большинство наших людей, увы, инертно, ну, просто я не знаю – до какой степени.

Сергей Ежов:

Думаю, дискуссии о гипотетической возможности предоставления "гарантий неподсудности" бывшего президента на этом можно завершать. Мы имеем дело не только с насильственным удержанием власти, но и натурально с терроризмом.

Остап Кармоди:

Два довольно очевидных соображения по поводу опубликованного сегодня расследования об убийстве Навального

1. Если раньше ещё можно было думать, что Навального отравил какой-то не в меру рьяный местный царёк из-за задевшего его расследования, то теперь нет никаких сомнений в том, что приказ отдал Путин (или, если вы считаете Путина марионеткой, Сечин или кто там ещё по-вашему руководит Россией). ФСБ не могло 3 года готовить операцию по устранению главного российского оппозиционера без ведома руководства страны.

2. Это заставляет по-другому посмотреть на убийство Немцова. Если они решили убить нынешнего главного оппозиционера, то почему бы и не предыдущего? Раскрытые чеченцы, очевидно, принимали участие, но, скорее всего, были только исполнителями операции, которая планировалась совсем не в Чечне.

Обсуждают реакцию пропаганды, точнее, сперва отсутствие этой реакции.

Леонид Волков:

В московских гостиных повисло напряженное, гнетущее молчание. (В такой момент – не рыпайся, а лучше – не дыши).

А на самом деле – вот как все было.

13 декабря 2016 года Алексей Навальный объявляет о том, что выдвигается в президенты. Путин понимает: это начало масштабной провокации. Мировая закулиса объявила Навального главным противником Путина, чтобы сделать из него сакральную жертву. Ведь с этого момента, если волос с головы Навального упадет, думать будут на Путина.

В связи с этим специальным закрытым указом Президента при ЦСТ ФСБ России немедленно создается Группа Особых Поручений (ГОП-группа), всем сотрудникам которой другим закрытым указом присваивается звание Героев России. В состав ГОП-группы включаются военные медики, химики, а также специалисты по наружному наблюдению.

Дело в том, что в связи с поступающей агентурной информацией, Навального должны будут отравить ядом "Новичок", который будет доставлен прямиком из лаборатории Портон-Даун. Для этого и необходимо, чтобы рядом с ним все время дежурили наши специалисты.

Отныне и впредь, члены ГОП-группы выезжают из Москвы каждый раз, когда Навальный путешествует куда-то с ночевкой. Они должны быть рядом, чтобы успеть вколоть антидот и защитить Путина от провокации.

Вскоре на горизонте ГОП-специалистов появляется Мария Певчих, загадочная незнакомка из Лондона. Все ясно: яд из Портон-Дауна привезет она. За ней устанавливается особый контроль, каждый шаг Марии снимают на скрытую камеру.

В августе 2020 года, ГОП-группа, как и всегда, отправляется на очередную операцию по защите Навального в его региональной поездке. У каждого с собой походная аптечка: в ней есть атропин, две рафаэлки и пачка активированного угля. Они, как и всегда, подробно следят за каждым шагом Навального и его команды, отчитываясь об этом как своему начальству на проспекте Вернадского, так и в редакцию газеты «Московский комсомолец» (зарплаты низкие, приходится подрабатывать).

Но, к счастью, все идет штатно. Благодаря бдительности ГОП-команды, злодейке Марии Певчих не удается осуществить свой зловещий план. Утром 20 августа, ГОП-специалисты отписываются начальству об успешном завершении очередной миссии и готовятся вернуться в Москву.

И тут происходит непредвиденное. У Навального в самолете разыгрывается приступ панкреатита, его бросает из гипергликемии в гипогликемию.

Но в действительности многие не молчали с первых минут!

Дмитрий Петровский:

Есть ли какие-нибудь гарантии, что скоро не обнаружится четвёртое отравление? Скажем, во время визита в Тарусу, где оголодавший оппозиционер решил навернуть «Доширака» и где верный объектив фотографа Фельдмана запечатлел его за этим занятием. Кто может гарантировать, что в упаковке «дошика» не было «Новичка» и солнце российского протеста спасли только адресные китайские специи, которые нейтрализовали действие яда?

Нет, вы это правда серьёзно? Десять мужиков ездили за Алексеем Анатольевичем начиная с 2017 года и никак не могли отравить его тем самым сильнодействующим боевым ядом, который чуть не уничтожил маленький английский городок?

Игорь Мальцев:

Парни, вы там уже как-то договоритесь, сколько было попыток – три, пять или восемь с половиной (как у Феллини) – и где именно. А то стрёмно по стране ездить – не знаешь, где столкнёшься с отравленным Навальным.

Я бы на месте The Insider не останавливался: пора поднять шокирующие факты отравления Лёшеньки в 8-м классе школы подозрительным пончиком из школьной столовки – уже тогда режим знал, кто будет его могильщиком.

И вот совсем уже страшное: акушерка в роддоме чуть не уронила младенца-Навального чёрт знает уже в каком году чуть-чуть об пол. Чуть-чуть – и гебухе в лице главврача роддома удался бы заговор по ликвидации Навального.

Но вот меня смущает постоянное «чуть-чуть». Его всё время чуть-чуть не отравили, чуть-чуть не удавили, чуть-чуть не ослепили, чуть-чуть не переехали тележкой в супермаркете.

Но. Если бы наши оппозиционэры были знакомы с русской культурой, то они бы знали русскую поговорку «Чуть-чуть – не считается»

Андрей Перла:

Нужны ли «режиму» убийства - вопрос отдельный, хотя и не сложный. На нашей стороне баррикады все было ясно уже после убийства Политковской – президент уже тогда совершенно справедливо сказал, что ее смерть принесла больше вреда, чем вся ее жизнь. Если убит оппозиционер, трибун и «расследователь», принцип «кому выгодно» всегда ведет к его единомышленникам и (почти) никогда к властям. То же и с Немцовым, например.

Но убийства политических деятелей случаются, увы, и в России и за ее пределами, и нельзя не отметить, что если кого-то всерьез хотят убить – его таки убивают. Причем делают это быстро, эффективно и эффектно.

Если надо – в центре Москвы. Если надо – в центре Лондона. Если надо – пулями. Если удобно – ядом. Да, политические (или объявленные таковыми) отравления тоже случаются. Литвиненко помните? Ну вот. Полоний в чай, никаких шансов на спасение и никаких шансов официально раскрыть дело, хотя «иностранным агентам», разумеется, «все ясно». Кстати, хомячки, конечно, этого не помнят, но в случае с Литвиненко отравитель обошелся без химического оружия. Полоний-210 – это не боевое отравляющее вещество и не классический яд. Отравление ядерной эры, гарантированная смерть от лучевой болезни.

И вот на этом фоне нам рассказывают, что страшное КГБ следило за оппозиционером 20 лет (!) так плотно, что один из офицеров прописался в одном с ним доме (а потом на Лубянке, чтобы никто не сомневался, где он работает) а потом четыре с лишним года (!!) нелепо и упорно выполняло приказ о его устранении, зачем-то преследуя его по всей России, вместо того, чтобы тюкнуть в Москве по голове обрезком водопроводной трубы, застрелить в собственном подъезде, уколоть зонтиком, кинуть полоний ему в кофе в Шоколаднице. Нет, травить надо было непременно в командировке, непременно боевым отравляющим веществом, но целый страшный институт отравителей никак не мог подобрать дозировку яда, чтобы он не сразу умер (смотри историю того же Литвиненко, который умер именно что не сразу и на глазах у всего мира)

Граждане, это даже веселее, чем «хайли-лайкли» про еще одно нашумевшее недоубийство никому до того неинтересных Скрипалей – там все-таки легенда для информационной войны была как-то тщательнее сделана. С какой-то драматургией, где-то даже с вдохновением. Несчастный кот пострадал, полицейские ходили в спецкостюмах, «героев» в конце концов спрятали, чтобы они лишнего не болтали. А тут «специальный гость канцлера» гонит пургу, не заботясь о правдоподобии и ни от кого не скрываясь.

Хотя, конечно, в рамках операции «давайте найдем еще один повод для санкций» и «расскажем про Россию еще одну страшную сказку» – покатит. Пипл хавает.

Ярослав Белоусов:

Честно говоря, если бы кто-то хотел убрать Навального, то это можно было сделать буквально за 5 рублей – дав в руки уличному громиле что-нибудь потяжелее. Дешево и сердито, зато эффективно – и оппозиционера нет, и на Кремль пальцем покажет только "больной". Но нет, целая бригада фсбэшников выводит химическую формулу, в нужный момент капает яд в стакан, но Навальный жив. Потому что Супермен.

Навальный не представляет серьезной угрозы непосредственно для Путина и Кремля, но является эффективным средством для внутриэлитных разборок. И пока адепты будут рады навешанной на уши лапше про выжившего Супермена, выпуск новый серий блокбастера продолжится.

Михаил Виноградов:

Можно по-разному оценивать версии покушения на Навального. С учетом того, что репутация "журналистских расследований" в России вообще не ахти.

Проблема по-прежнему в том, что предлагаемое Навальным объяснение остается в паблике наиболее обстоятельным (и по сути единственным) на фоне обрывков полуофициальных версий и полного отсутствия версий официальных.



Другие комментаторы предполагают, что эту работу не могли проделать сами журналисты.

Юлия Витязева:

А нет ли в «расследовании» Навального состава для возбуждения уголовных дел по статьям 275 и 276 УК РФ?

«Госизмена» для самого Навального и «шпионаж» для CNN, Шпигель, Беллингкэт и Инсайдер (незаконный сбор данных данных о сотрудниках ФСБ и передача их иностранным организациям).

Сергей Марков:

1.Навальный называет группу из 8 офицеров ФСБ, которые летали за ним по стране несколько лет и которые, он уверен, пытались его отравить несколько раз Новичком.

2. Уровень детализации огромный, – места жительства офицеров ФСБ, их подставные паспорта и реальные фамилии, прослушки и биллинг телефонов десятков офицеров и генералов ФСБ. Все источники совершенно секретной информации, по версии Навального, - коррумпированные сотрудники российской полиции. Обилие конкретной информации звучит убедительно. Что источники секретной информации это коррумпированные полицейские- звучит совершенно не убедительно.

3. Абсолютно все понимают, что это расследование сделано британскими спецслужбами. Всем известно что и Billingcat и Insider и Мария Певчих, ключевой сотрудник отдела расследований ФБК, работают на британскую разведку. Доказательств этого опубликовано очень много.

4. Навальный и британская разведка обвиняют лично Владимира Путина, что он отдал приказ ФСБ убить Навального Новичком.

5. Навальный и британская разведка утверждают, что Путин принял решение убить Навального в декабре 2016 года, после того, как Навальный публично заявил, что идет на президентские выборы против Путина. Якобы Путин испугался Навального и решил его устранить. Звучит фантастически.

6. Навальный и британская разведка утверждают, что ФСБ за эти 3,5 года уже 3 раза пытался отравить Навального Новичком. Но почему то неудачно. Навальный и потом его жена чуть не умерли, а потом быстро выздоровели. И никому не рассказывали о своем отравлении. Все это звучит сильно фантастически. Но, видимо, зачем то такая версия очень нужна британской разведке.

7. Вся версия Навального и британской разведки с одной стороны, в чем то явно фантастическая. Но с другой стороны, – очень много конкретных деталей, обвиняющих государство Россию, концепция очень стройная. И доказать, что эти детали не правда, очень трудно.

Никита Могутин:

Расследование по Навальному – важное и серьёзное – это не просто набросанные факты, это имена, должности, даты и маршруты. Это глубочайшая работа, максимально проработанная тема, которую просто нельзя оставлять без внимания.

Именно поэтому так нелепо выглядит, когда Bellingcat именуют «гражданской журналистикой», а The Insider – изданием. Давайте уж тогда называть все вещи своими именами.

Это отравление – не нехватка рафаэлок в организме, а попытка ФСБ убить Навального.

Это расследование – не журналисткий материал и успех, а публикация результата работы спецслужб.

По итогу мы имеем ФСБ и ГРУ против МИ-6 и ЦРУ.

Вот так будет честно.

Павел Пряников:

Западные спецслужбы (видимо, США, Англии, Франции и Израиля – как самые квалифицированные; может, уже и Китая) сегодня с «расследованием по Навальному» показали, что они всё знают не только о высших 100 тыс. семей России, но и более низких этажах служивых – как об этих офицерах ФСБшниках. Все могут в одночасье оказаться на оперативном крючке (если уже не оказались). Все минуты жизни, все банковские проводки, вся интимная жизнь, все разговоры– всё известно. Нигде не укрыться. Даже если в одиночку и без телефона уйдёшь жить в тайгу – со спутника выследят.

Причём последний месяц эти «расследования», вплоть до подробностей жизни первых лиц, вбрасываются и вбрасываются. Интересно, какие сигналы считывают на верхних этажах российской элиты? Что пора сдаваться? Или плотнее закупоривать трюмы? Жаль, что в ЦРУ, МИ-6 и Моссад с этих этажей идёт инфа, а нам всем – нет. Приходится всем аналитикам и политологам заниматься прикладной конспирологией.

Александр Коляндр:

А что, есть серьезные сомнения в расследовании bellingcat et al?

И, как думается, сделать все это можно без всякого цру и ми-5. Принимавшие законы Яровой, кажется, не подумали, насколько они упростят утечку данных.

Альфред Кох:

Мне кажется Кремль немножко не догоняет и не понимает той ситуации, в которой он оказался. Мне это стало понятно еще в деле Юкос против РФ.

В этом деле Кремль все время пытается выставить себя неким действующим лицом: то КС разъяснит, что международные договора на территории РФ могут и не действовать, то поправки в Конституцию примут по тому же поводу.

И невдомек болезному, что никто уже ничего ему на территории РФ доказывать не собирается. Уже никаких иллюзий ни у кого нет по поводу "торжества права" на этой 1/7 части суши...

И что все действия по взысканию с него денег будут осуществляться за пределами РФ, а там его законы и постановления - не действуют... Печалька, правда, Владимир Владимирович?

Так и с отравлением Навального: в Кремле думают, что кого-то еще интересует его мнение по этому поводу. Они там сейчас лихорадочно придумывают какой-нибудь медиа-план как они будут отрабатывать этот провал.

Хочется им сказать: ребята, расслабьтесь. Ваше мнение публику интересует чисто по приколу: что еще смешного вы придумаете? Серьезно с вами ваш бред и вранье никто обсуждать уже давно не собирается. Да и с кем его обсуждать если вы все время врете и врете?

Кремль думает, что его ответ по этому поводу еще кому-то интересен. А он никому уже неинтересен. Все все знают: вывсеврете, этолетчикволошин, адокажите и т.д.

Особенно тупо выглядит совсем уже дедсадовская отмазка, когда человека приперли к стенке неопровержимыми доказательствами, о он все твердит: а вы докажите. Дэбил, разуй глаза: уже все доказали! Уже твоего признания не нужно, ау.... Фсе, поезд ушел...

Александр Морозов:

Последствия этого, по-моему, будут гораздо более масштабными, чем от допинга, боинга и от скрипалей.

Можно сказать, что "крыса в углу".

Тут не только мы - лица свободных профессий, но и все эти "друзья Путина" должны призадуматься. Кто и кого тут в результате потравит... Тут уже окончательно разверзлась бездна и если раньше говорили: "где же дно?", то тут уже - вот оно. Мы видим именно дно.

Ольга Романова:

Ну ок, ну хорош уже, ну не твоё это. Злодейство шагнуло далеко вперед, а ты застрял где-то на 19-й серии Джеймса Бонда. Это не твоё кино, ты ошибся.

Он еще покажет зубы, еще натравит пауков, заведёт еще не в одно болото. Но он уже Голум. Пришепётывающий "Моя прелесть".