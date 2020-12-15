11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Башкирии

Одиннадцать человек погибли во время пожара в частном доме преcтарелых в селе Ишбулдино в Башкирии, сообщает МЧС России.

По утверждению МЧС, пансионат эксплуатировался как жилой дом и не был оборудован системами пожаротушения. Сообщается также, что у него не было лицензии на постоянное нахождение постояльцев, и одновременно в нём могли находиться не более 10 человек.

Речь шла об одноэтажном деревянном здании. Оно сгорело полностью. Несколько человек (ТАСС сообщает о пяти) удалось спастись, остальные погибли. Их тела обнаружили во время тушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам - сообщает Idel.Реалии.