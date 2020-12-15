Художник и поэт Свен Гундлах умер от COVID-19

В Москве 14 декабря умер художник, поэт и музыкант Свен Гундлах. Ему был 61 год. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. О смерти Гундлаха сообщили его знакомые в соцсетях.

В конце 1970-х Гундлах стал одним из основателей арт-группы "Мухоморы". В числе её участников были бывшие одноклассники Гундлаха - Владимир Кара-Мурза, Сергей и Владимир Мироненко, а также Константин Звездочетов и Алексей Каменский. Группа устраивала художественные акции, а в 1982 году выпустила музыкальный альбом "Золотой диск", который приобрёл большую популярность в андеграундной среде.

Впоследствии КГБ пресёк деятельность группы, а Гундлах был отправлен в армию. После возвращения, в 1986 году, Гундлах и художники-концептуалисты Никола Овчинников и Никита Алексеев создали рок-группу "Среднерусская возвышенность". Впоследствии он отошёл от художественной деятельности и, по ряду сообщений, стал священником.