Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Художник и поэт Свен Гундлах умер от COVID-19

Свен Гундлах

В Москве 14 декабря умер художник, поэт и музыкант Свен Гундлах. Ему был 61 год. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. О смерти Гундлаха сообщили его знакомые в соцсетях.

В конце 1970-х Гундлах стал одним из основателей арт-группы "Мухоморы". В числе её участников были бывшие одноклассники Гундлаха - Владимир Кара-Мурза, Сергей и Владимир Мироненко, а также Константин Звездочетов и Алексей Каменский. Группа устраивала художественные акции, а в 1982 году выпустила музыкальный альбом "Золотой диск", который приобрёл большую популярность в андеграундной среде.

Впоследствии КГБ пресёк деятельность группы, а Гундлах был отправлен в армию. После возвращения, в 1986 году, Гундлах и художники-концептуалисты Никола Овчинников и Никита Алексеев создали рок-группу "Среднерусская возвышенность". Впоследствии он отошёл от художественной деятельности и, по ряду сообщений, стал священником.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG